El PP aprueba las ordenanzas fiscales de 2027 de Córdoba de modo provisional con el voto en contra de PSOE y Vox

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, conversa con el alcalde, José María Bellido. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en el Pleno Ordinario de manera provisional el proyecto de renovación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2027, que recogen una bajada del 0,12% de la presión y suben las bonificaciones, mientras que los grupos de PSOE y Vox han votado en contra de dicho expediente. Se han rechazado dos enmiendas a la totalidad de PSOE y Hacemos, así como 21 enmiendas parciales del PSOE y cinco de Vox.

Al inicio del debate de este punto, han sido desalojados por la Policía Local, conforme al reglamento municipal y las dos advertencias correspondientes, distintos representantes sindicales y trabajadores municipales por pitos, abucheos y gritos contra el alcalde, José María Bellido, y la concejal de Recursos Humanos y de Gestión, Cintia Bustos. Tras ello, los concejales de Hacemos han abandonado el Pleno, después del planteamiento de que, "si era necesario identificar a las personas presentes, se hiciera", algo que finalmente no ha ocurrido por parte de los agentes.

En relación con las ordenanzas, la delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, ha destacado que "expresan una forma de trabajar para la ciudad", de cara a "financiar los servicios públicos y utilizar las herramientas municipales para apoyar a las familias, favorecer el empleo, facilitar la actividad económica, ampliar la oferta de la vivienda y hacer más sencillos los trámites".

Por eso, ha subrayado que "la palabra que mejor define esta propuesta para 2027, como octava bajada fiscal, es un modelo de consolidación, que consolida una dirección mantenida durante estos años, reducir las cargas cuando existe margen, introducir beneficios fiscales con objetivos concretos y conservar la capacidad del Ayuntamiento para prestar servicios".

En este sentido, se incrementan "de forma significativa" las bonificaciones previstas en las tasas vinculadas a las licencias urbanísticas, inicio y desarrollo de la actividad económica, que eran del 35, 45 y 55%, en función de la creación de empleo, pasan a un 50, 60 y 70%.

Se da un paso más para favorecer el acceso a la vivienda y se incorpora una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para promociones de viviendas protegidas destinadas a venta. Se avanza en la simplificación administrativa, como en el fraccionamiento del pago del expediente de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), con 25 y 75% en el proceso, para ayudar a familias; la ampliación de bonificaciones del 30% en los expedientes tramitados mediante convenios con los colegios profesionales, para "más agilidad, más eficiencia y mayor garantía técnica con un menor coste para quienes realizan los trámites", indicó al presentar las mismas.

Además, ha mencionado que "se ha reducido el IBI y se mantiene un acumulado de cerca del 6%; el IBI rústico, el 13,9%; el IAE con una reducción del 5%; el ICIO del 15%, y el impuesto de vehículos, con una reducción acumulada del 13%" respecto a 2019.

Mientras, ha indicado que "en las tasas se mantiene la reducción en veladores, con una carga de un 45% inferior a unos años; los vados industriales pasan a pagar un 50% menos; igual que el comercio ambulante un 20%, o los kioscos un 50%", entre otras.

Asimismo, ha manifestado que "se sigue trabajando en las bonificaciones que se mantienen para familias numerosas, autoconsumo energético, comunidades energéticas o todas las que tienen que ver con la creación de empleo e eliminación de barreras arquitectónicas".

También, se sigue impulsando la movilidad más sostenible y se introduce una reducción del 50% en determinadas tasas municipales para vehículos con distintivo ambiental cero y eco, siendo "una medida coherente con el compromiso que tiene la ciudad con la sostenibilidad y con la movilidad más eficiente y respetuosa con el medioambiente", entre otras medidas.

De igual modo, se han aprobado de modo definitivo los proyectos de modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio público prestado por Emacsa del ciclo integral del agua y de la ordenanza reguladora de los servicios y actividades relacionados con la higiene pública y la sanidad y bienestar animal realizados por Sadeco.

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha criticado que el proyecto mantiene una política "totalmente regresiva, con beneficios fiscales para grandes empresas, promotoras y constructoras, mientras aumenta la carga económica que soportan los ciudadanos a través de las tarifas del agua y de la basura".

El edil ha señalado que el recibo del agua subirá un 2,1% y el de la basura un 2,2%, "incrementos que se suman a las subidas acumuladas de los últimos años". Según sus cálculos, "el agua acumula un encarecimiento cercano al 18% y la basura, en torno al 52%".

Frente a este modelo, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad para solicitar la retirada del proyecto, además de varias enmiendas parciales para introducir medidas alternativas. Entre ellas, la propuesta de que los organizadores de eventos lucrativos asuman el coste de los servicios municipales extraordinarios de seguridad, movilidad y Protección Civil para su celebración, dirigido a espectáculos con ánimo de lucro y no a las actividades promovidas por peñas, cofradías, el Carnaval o asociaciones ciudadanas.

Y otra propuesta pretende utilizar la fiscalidad municipal para recuperar viviendas que han salido del mercado residencial para destinarse a uso turístico. El PSOE plantea incrementar la carga fiscal sobre las viviendas y apartamentos turísticos y establecer bonificaciones para quienes vuelvan a poner esos inmuebles en el mercado de alquiler permanente.

Por parte de Vox, su portavoz, Marta León, ha reprochado que "el gobierno de José María Bellido sigue cargando sobre los cordobeses las consecuencias de su gestión mientras presume de congelar impuestos". "No se puede hablar de una congelación de impuestos cuando, desde 2019, el agua ha subido aproximadamente un 20% y la basura un 52%", ha afirmado, para rechazar que "el PP utilice el plan económico financiero como justificación para mantener la presión sobre las familias".

Frente a unas ordenanzas que considera "poco valientes", su grupo ha registrado cinco enmiendas dirigidas a reducir tasas e impuestos que afectan directamente al bolsillo de los cordobeses. "Hay que bajar impuestos, y bajar impuestos no implica tener peores servicios públicos", ha aseverado, para apostillar que "hay que quitar gastos superfluos y así se podrán bajar impuestos".

CENTRO CÍVICO LEVANTE ESTE Y OTRAS PARTIDAS

Por otra parte, se han aprobado suplementos de crédito por 764.031 euros para la licitación del contrato de la obra correspondiente al Centro Cívico de Levante Este y de 1.452.571 euros para el abono de retribuciones y costes asociados al personal del Ayuntamiento.

Igualmente, han salido adelante créditos extraordinario por 86.000 euros para atender gastos de conservación y restauración de determinados documentos históricos custodiados en el Archivo Municipal y por 700.000 euros para la adquisición de vehículos y material de radiodifusión de la Policía Local, y se ha resuelto la discrepancia de los reparos formulados para el reconocimiento extrajudicial de crédito por 9.680 euros para atender facturas por gastos generados en 2025 por la Delegación de Fiestas y Tradiciones.

Y ha recibido el visto bueno el informe de seguimiento y evaluación 2022-2024 del Plan Municipal contra el Cambio Climático de Córdoba, entre otros puntos.