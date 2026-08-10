PP-A asegura que Blas Infante "querría la vía andaluza" y la oposición habla de "traición" a su legado al pactar con Vox

El presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás, interviene en el acto de homenaje al padre de la patria andaluza con motivo del 90 aniversario de su fusilamiento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la cámara andaluz, excepto Vox, han participado este lunes en el acto homenaje a Blas Infante en el 90 aniversario de su fusilamiento, en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona, hoy denominado Nudo de la Gota de Leche.

Como cada año, el acto ha sido organizado por la Fundación Blas Infante y ha contado con la intervención de su presidente, y nieto, Javier Delmas Infante. La conmemoración se celebra en paralelo con la realizada en el Parlamento de Andalucía en julio para rememorar el nacimiento del padre la patria andaluza.

El diputado del Grupo Popular por Sevilla en el Parlamento andaluz José Ricardo García ha asegurado que Blas Infante "querría la vía andaluza de la gestión de Juanma Moreno". "Desde luego, Blas Infante no querría que se quiebre el principio de igualdad entre comunidades que garantiza la Constitución Española", ha señalado en una atención a los medios en referencia al nuevo sistema de financiación autonómica.

"Tampoco querría esas políticas de cuando María Jesús Montero fue consejera de Hacienda. Esas políticas de los 680 millones de euros saqueados de los parados andaluces de los ERE o esas políticas del dedazo", ha añadido.

García ha aprovechado para criticar la infrafinanciación de la comunidad. "Tampoco querría esa infrafinanciación que estamos sufriendo los andaluces con respecto a otras comunidades autónomas y en la que en el ejercicio anterior ya fueron 1.500 millones de euros lo que le debían a los andaluces", ha apostillado.

El acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox ha sido el blanco de las críticas por parte de los partidos de la oposición, que han señalado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "traicionar" la figura de Blas Infante por pactar con "quienes son la antítesis de su legado".

"Es de un cinismo increíble que por la mañana se vengan a los actos institucionales para honrar la memoria de Blas Infante, pero al ratito, en el momento en el que se van de aquí, pactan con precisamente los que niegan ese legado, su figura, los que reniegan de Blas Infante e incluso lo insultan", ha aseverado la parlamentaria del PSOE-A, Verónica Pérez.

En esta línea, ha calificado a Vox como "los herederos políticos de los que apretaron el gatillo" y ha asegurado que Moreno "ha pasado de ser un falso moderado a un verdadero ultra".

"Moreno está haciendo una enmienda a la totalidad a lo que defendía Blas Infante, que no es otra cosa que una Andalucía en igualdad de derechos, en la que todos los hombres y mujeres de esta tierra fueran iguales. Eso, desde luego, hoy está más lejos que nunca", ha apostillado.

ADELANTE CRITICA EL "ANDALUCISMO DE PANDERETA" DE MORENO

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, Mariví Serrano, ha señalado la "contradicción" del PP-A con su pacto con Vox, un partido que "representa valores completamente alejados de los que defendió Infante", al mismo tiempo que ha criticado el "andalucismo de pandereta" de Moreno.

"Hoy es un día tremendamente simbólico para los andalucistas, pero también nos sentimos un estafados como andaluces y andaluzas por determinadas actitudes del PP, que aparece en actos institucionales de este tipo, pero luego cogobiernan claramente y sin ningún tipo de problema con quienes son los herederos de los que asesinaron a Blas Infante", ha subrayado.

En este sentido, la parlamentaria ha mostrado su preocupación por lo que considera "una utilización meramente institucional" de la figura del padre de la patria andaluza. "Para nosotros es muy doloroso que la imagen y el símbolo del padre de la patria andaluza se esté manchando de esta forma", ha afirmado.

"Los andalucistas estamos aquí para conformar el futuro de esta tierra y para ofrecer una alternativa real a unas políticas que son la antítesis de aquello que Blas Infante defendía", ha concluido Serrano.

POR ANDALUCÍA: "TENEMOS EL DEBER MORAL DE REIVINDICAR SU FIGURA"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha apelado al "deber moral de reivindicar la figura de Blas Infante" frente a un gobierno "conformado por aquellos que se reivindican herederos de quienes lo asesinaron".

"Una Andalucía que no se resigna a que el relato de los que ahora mismo gobiernan sea el relato que impere, el relato de la banalidad del mal, de la neutralización de un asesinato y de la pérdida de vida, como de tantas personas que perdieron la vida en la guerra civil que fueron asesinados", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado el "silencio" de Moreno en el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta, así como el "negacionismo climático y en materia de violencia de género" de Vox. "El programa de renuncia de Moreno Bonilla ante la extrema derecha es el programa del negacionismo", ha aseverado.

Junto a él, ha estado también el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, quien ha señalado al Gobierno andaluz por "traicionar los valores de Blas Infante con políticas que recortan derechos, deterioran los servicios públicos y dificultan el acceso a la vivienda".

"La sociedad andaluza tiene que espabilar, nos tenemos que organizar y desde Izquierda Unida nos comprometemos a ello, a representar y a pelear por el legado de Blas Infante", ha reseñado.

Por otro lado, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha participado en el acto. Durán ha lamentado que el pacto de gobierno entre PP-A y Vox recoja sustituir la ley de memoria democrática por "una ley de concordia".

"Esta medida busca diluir la responsabilidad del franquismo y condenar al olvido a las miles de personas andaluzas asesinadas durante la represión", ha afirmado.