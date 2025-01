PP-A asegura que "Montero representa la vuelta al pasado de Andalucía y trae ruido, crispación y desigualdad"

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado que la precandidatura de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a la secretaría general del PSOE-A representa "la vuelta al pasado de Andalucía y trae ruido, crispación y desigualdad".

Así, lo ha manifestado Repullo en la tarde de este miércoles en una rueda de prensa, donde ha mostrado su "perplejidad" ante el discurso de Montero en la presentación de su precandidatura porque "de todo lo que ha dicho demuestra que no conoce Andalucía", según ha recogido el PP-A en una nota de prensa.

De igual forma, el secretario general del PP-A ha señalado que "la Andalucía de la que habla sólo está en la imaginación". Por ello, ha animado a Montero a que "antes de su siguiente discurso, dé un paseo por Sevilla, Málaga o Córdoba y por cada una de las ciudades y municipios de esta tierra y vea que habla de otro tiempo". "La Andalucía actual pisa con fuerza su futuro", ha asegurado.

Para Repullo, lo sucedido en el PSOE andaluz "era predecible y hoy lo hemos visto", toda vez que ha asegurado que "Montero tenía su paracaídas preparado y ya ha aterrizado en Andalucía". "Hoy en su presentación vuelve a menospreciar a los andaluces aferrándose a su cargo en el Ministerio", ha criticado al tiempo que ha advertido de que Montero "viene forzada por el dedazo de Pedro Sánchez". "Ni democracia interna, ni poder de la militancia, ni nada. Cesarismo y acatamiento", ha abundado.

En este sentido, ha subrayado que "todos dicen que son decisiones personales, tanto los que se van: Juan Lobato, Luis Tudanca o Juan Espadas; como los que aterrizan: Óscar López, Montero y el resto de ministros". "Pero la realidad es que son decisiones personales de Sánchez", ha advertido. Según ha dicho, "ni Espadas quería irse, ni mucho menos Montero quería venir a Andalucía", toda vez que ha indicado que "así funciona el PSOE, por caprichos del líder, ese es el respeto que le tiene el PSOE a Andalucía".

Ante eso, el secretario general del PP andaluz ha instado a los jiennenses a "que tomen nota. Le han quitado al alcalde, un edil que estaba saneando la deuda del Ayuntamiento y haciendo crecer a su ciudad, sólo para darle publicidad a María Jesús Montero". "Sólo para tener un clavo donde agarrarse en Andalucía", ha reprochado.

Así, Repullo ha valorado que la carta de presentación de la vicepresidenta primera del Gobierno a la secretaría general del PSOE-A es "comprar municipios con falsas promesas, engañando a los ciudadanos y despreciando a las localidades que no pueden comprar, aunque estén en la misma situación financiera que Jaén". "La desigualdad, esa va a ser su política en Andalucía", ha argumentado.

"PSOE QUIERE IMPORTAR A ANDALUCÍA LA POLÍTICA DE ENFRENTAMIENTO Y DIVISIÓN"

El secretario general del PP-A ha insistido en que "Espadas no les valía porque no gritaba lo suficiente, ni engañaba lo suficiente, querían más". "Quieren importar a Andalucía la política de enfrentamiento y división que Pedro Sánchez ha impuesto en toda España, sacando a los ministros del Gobierno para enviarlos a hacer oposición", ha lamentado.

En su opinión, "quieren meter a Andalucía en el ruido, el rencor y el revanchismo, pero nosotros estamos a otra cosa", ha advertido, al tiempo que ha insistido en que el territorio andaluz "está vacunado de crispación". "Los andaluces quieren mejores servicios, más empleos, oportunidades y crecimiento", ha dicho añadiendo que "el PP quiere más Andalucía y el tándem Sánchez-Montero viene a restar".

Según el secretario general de los populares andaluces, "Montero representa la vuelta al pasado", ya que "es un retorno al PSOE de los Eres, el más fraudulento de la historia". "El socialismo andaluz renuncia al futuro y se lanza al retroceso", ha remarcado. Además, ha continuado explicando que "Montero, por lealtad a Sánchez, se ha convertido en una enemiga de Andalucía y amiga de la desigualdad". "Es el rol que ha ejercido en estos últimos años", ha apostillado.

"MONTERO DICE QUE LE DUELE ANDALUCÍA MIENTRAS DEFIENDE EL CUPO CATALÁN"

En este contexto, Repullo ha afeado que la vicesecretaria general del PSOE haya dicho este miércoles que "le duele Andalucía". "Será ahora porque en los últimos años no le dolía tanto", ha señalado para replicar que "si tanto le duele Andalucía, ¿por qué ha intentado ralentizar su crecimiento y ha defendido un cupo catalán que nos perjudica? Vaya carta de presentación".

En ese sentido, el secretario general del PP-A ha recordado que la ministra de Hacienda "ha intentado bloquear el desarrollo de Andalucía, negando una financiación justa a esta tierra", toda vez que ha criticado que con Montero ministra "Andalucía ha perdido casi 10.000 millones de euros". Así, ha reprochado que Montero "ha mentido, ha defendido el cupo catalán que nos perjudica, ha atacado al gobierno de todos los andaluces y ahora viene a destruir". "¿Eso es lo que le duele Andalucía?", se ha cuestionado puntualizando que "hace unos meses le dolían más los independentistas catalanes".

Desde su punto de vista Montero "viene a lo que viene". "A gritar, asustar y decir que todo va fatal y que ella lo va a arreglar, pero Andalucía no olvida y aquí ya no funciona la mentira", ha sentenciado para reivindicar que "actualmente en Andalucía los hechos son hechos, no promesas".

Al hilo de lo anterior, Repullo ha tachado como "perversión ver a una ministra, que debe ser de todos pisando la calle para hacer oposición a un presidente como Juanma Moreno, en vez de colaborar". "En lugar de respetar las instituciones y buscar el bien común, utiliza su puesto para romper, hostigar y cuestionar a un presidente que cuenta con el apoyo mayoritario de los andaluces", ha lamentado.

"LOS ANDALUCES QUIEREN PROGRESO, UNIDAD Y BUENA GESTIÓN"

Para el secretario general del PP-A, "esto es el sanchismo: tierra quemada, ausencia de diálogo, mentiras, división, desigualdad y perderse en temas que en nada interesan ni afectan a la ciudadanía". Al respecto, ha advertido de que "el sanchismo populista, hueco y recaudador acaba de aterrizar en Andalucía". "El sanchismo que levanta muros entre los ciudadanos, eso trae Montero a Andalucía".

"Pero aquí, estamos ya lejos de eso", ha asegurado el secretario general del PP de Andalucía, toda vez que ha indicado que "aquí estamos a otra cosa, estamos en los asuntos serios". "En la política madura y moderada, en las cosas que afectan al bolsillo de los andaluces y que les interesan de verdad como la educación, sanidad, infraestructuras o empleo". "Los debates vacíos, el rencor y el bullicio para ellos, porque los andaluces lo que quieren es calidad de vida, progreso, unidad y buena gestión".

En esa línea, ha destacado que "Moreno es un presidente responsable, serio y leal", mientras "Montero es una ministra destructiva, injusta y veleta". "Los andaluces saben de sobra en quien confían y en quien van a seguir confiando", ha valorado, Repullo.

Para concluir, el secretario general del PP andaluz ha aseverado que "el sanchismo se hará cargo de sus decisiones, de sus purgas y de sus traiciones", al tiempo que le ha advertido que "no den lecciones, porque tienen un partido descompuesto, alejado de la ciudadanía y con un liderazgo con base en Madrid". "Allá cada cual con su circo", ha apuntado remarcando que "el PP-A no se va a desviar de su camino, que es el de la perseverancia, el del trabajo bien hecho y el de la escucha a los andaluces".