PP-A reta al PSOE-A a llevar a la justicia los contratos de emergencia de la Junta: "No hay corrupción"

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha advertido este miércoles al PSOE-A de que no encontrará "ningún caso de corrupción" en el asunto de los contratos de emergencia en sanidad con motivo de la pandemia del Covid-19, pero lo ha invitado a acudir a los tribunales si considera que debe denunciarlo.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha querido dejar claro que "todos los contratos se hicieron siguiendo los informes jurídicos" y que la transparencia ha sido "total": "Se ha expuesto cada contrato en el portal de contratación pública de la Junta de Andalucía".

Ha añadido se han atendido todas las indicaciones que han ido llegando desde la Intervención General de la Junta, pero parece que al PSOE-A "no vale nada de esto" y sigue insistiendo en que "esto es un caso de corrupción de proporciones bíblicas".

"No hay ningún caso de corrupción y como no lo hay, yo les animaría a que vayan a los tribunales porque llevan un año y medio amagando con que se van a ir", ha indicado Toni Martín, para quien el secretario general del PSOE-A no es que tenga el derecho, sino que tiene "la obligación de acudir a los tribunales si considera que existen ilegalidades".

En cuanto a datos, el portavoz popular ha manifestado que las contrataciones de emergencia en los años 2020 y 2021, con motivo de la pandemia, se dispararon, porque lo requería la situación, hasta un 26,56 por ciento de la contratación pública y un 11,17 por ciento, respectivamente, mientras que "cayeron" en los dos años posteriores. Sin embargo, según ha apuntado, en el año 2018, con un gobierno del PSOE-A, los contratos de emergencia supusieron el 6,6 por ciento de la contratación pública, "siete veces más de lo que supusieron en el año 2023".

Sobre la petición del PSOE-A de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre este asunto, Toni Martín ha expuesto que la única comisión de hay actualmente es la de la Faffe por un caso que está siendo objeto de "actuaciones judiciales fruto de las cuales hay señores que están condenados por fundirse el dinero de los parados andaluces en fiestas, en prostitución, etcétera".

"Que yo sepa, en los contratos de emergencia no existe ninguna actuación judicial de ningún tipo", ha indicado Martín, quien ha insistido en animar al PSOE-A a que si está convencido de alguna "ilegalidad", dé el paso de acudir a los tribunales y deje de "amagar". En su opinión, la sensación común que genera el PSOE-A con su actitud "es que todo lo que está diciendo es, sencillamente, una gran mentira".