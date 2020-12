PP celebra que la provincia de Jaén haya evitado "la catastrófica caída del empleo" gracias a la agricultura

JAÉN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén y diputado nacional, Juan Diego Requena, ha celebrado que gracias a la agricultura los jiennenses hayan evitado "la catastrófica caída del empleo que ha sufrido España este mes".

"Nuestro campo, nuestro mundo rural, ese al que el PSOE no cuida ni quiere, y que en estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha sido especialmente maltratado, nos ha permitido en noviembre liderar el crecimiento del empleo", ha indicado Requena en un comunicado.

No obstante ha dicho que no se puede "lanzar las campanas al vuelo" porque son "empleos estacionales" y "volveremos a lamentar la subida del paro una vez que pase la campaña de la aceituna". En este punto, ha señalado que "Jaén caerá en el mismo abismo que está cayendo el resto de España, con el agravante de que los trabajadores temporeros, tendrán que pagar más en el sello agrícola mientras el subsidio está congelado".

Los datos del paro de noviembre reflejan, según el PP, que "la caída del empleo no toca fondo y no lo hará" ya que los PGE "solo agravarán la situación" y "podrá ser peor en la provincia de Jaén donde además se sume la finalización de la campaña de la aceituna".

En palabras del diputado popular, es "muy triste ver lo que este Gobierno está haciendo con el país" ya que desde que gobierna Sánchez hay "menos empresas, menos autónomos, menos libertad y más pobreza, paro y crispación social" y la culpa la tiene "este pésimo gobierno y no la pandemia".

Según Requena, "de haber tenido un gobierno que gestionase eficazmente la crisis sanitaria y social, hoy no habría tanta destrucción de empleo, no habría aun tantos ERTE sin cobrar, no se le estarían subiendo los impuestos a quienes mantienen a duras penas la economía de este país".

A propósito de los ERTE, Juan Diego Requena ha hecho hincapié en que "han subido hasta casi los 750.000, hay un millón de autónomos en la cuerda floja y más de 100.000 jóvenes y 342.000 mujeres que se han quedado en el paro en el último año".

Ha incidido en que este mes se ha hecho más que evidente en la provincia de Jaén "donde las mujeres sin empleo son casi el doble que los hombres y el grupo con mayor número de parados, 47.406, es el de mayores de 25 años".

Para Requena, poner fin a este "hundimiento de la economía del país" pasa por "aplicar las políticas del PP de bajada de impuestos en lugar de cacarear las reclamaciones de los independentistas de subidas fiscales bajo el paraguas de lo que llaman armonización fiscal".