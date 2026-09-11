PP considera que el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimite porque se "falseó" la información

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo - David de Haro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, ha valorado este viernes la decisión del hasta ahora jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, de dejar el cargo, "por responsabilidad, porque no está de acuerdo con la información que se está falseando" sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

Así se ha pronunciado Juan Bravo, en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla sobre el hecho de que el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta haya presentado su dimisión tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio.

La renuncia se produce después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, afirmó que desconocía tanto los mensajes como la llamada mantenida entre su jefe de Gabinete y el CNI.

Para Bravo, el hasta ahora jefe de gabinete ha dicho dos cosas "muy importantes": "Que recibieron la información y que él se la transmitió al delegado del Gobierno y que el delegado del gobierno informó a los ministerios correspondientes".

"Con lo cual, todo ese relato del gobierno que viene diciendo que no se conocía, que no había informes, pues se ha demostrado que hay informes y que algunos hablaban de 180.000 personas", ha añadido Bravo, quien ha insistido en acusar al ejecutivo nacional de "mentir".

"Un gobierno normal en estas condiciones, que está mintiendo al conjunto de los españoles, debería dimitir, convocar elecciones y devolver la palabra a los españoles. Eso es realmente lo que está pasando en este país", ha señalado.

Asimismo, ha planteado cómo "cualquier persona normal" puede pensar que "el responsable es el jefe de gabinete de la Delegación del gobierno de Ceuta", con los informes que se han "conocido de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del CNI, de los servicios de inteligencia de otros países, o con la información que tenemos de Marruecos".

"Dimite por responsabilidad, porque no está de acuerdo con la información que se está falseando", ha recalcado el vicesecretario general del PP, que se ha remitido a la "investigación de la Audiencia Nacional" augurando que allí "todos van a dar cuenta de sus funciones y de lo que hicieron".

"Todos aquellos que sabían que había un problema, que venía un problema, y que podían venir 180.000 personas a invadir Ceuta y lo han permitido, deben dimitir y asumir las consecuencias de sus acciones, y muchas de ellas en el ámbito judicial, sin lugar a dudas", ha añadido.