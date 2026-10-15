El PP de Córdoba defiende sus medidas de impulso a la vivienda en la capital ante críticas de la oposición

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Córdoba. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha defendido este jueves en el Pleno Extraordinario las medidas de impulso a la vivienda en la capital y ayudas en esta materia puestas en marcha en sus dos mandatos frente a las críticas de la oposición, especialmente de los grupos de PSOE y Hacemos, mientras que Vox ha calificado de "sorprendente que la izquierda traiga este debate a Pleno cuando son los culpables".

Al respecto, el portavoz popular ha destacado que "entre 2019 y 2025 se han dado 3.496 ayudas al alquiler, con 9,4 millones de euros de inversión municipal, con un millón y medio extra, además, para 2026, que cubrían hasta el 80% del alquiler durante el primer año para familias vulnerables, honorarios de intermediación y fianzas", junto a otras acciones y proyectos previstos a desarrollar.

También, ha detallado que la Oficina de la Vivienda ha tenido en los últimos dos años 389 actuaciones con fondos de inversión para "evitar desahucios"; ha registrado 325 baremos de AVRA; un total de 307 oficios de juzgado tramitados, y 124 familias propuestas "a las cuales se les ha dado una solución habitacional".

Ha recordado que cuando el PSOE con las fuerzas de izquierda estuvo en el gobierno local desde 2015 a 2019 se dedicó a "eliminar suelo residencial", que era "el proyecto de ciudad, que no se construyera más en Córdoba". "No puso en marcha ni un proyecto, no entregaron ni un piso, nada", ha enfatizado, para remarcar que "en Córdoba, después de la aprobación de los reales decretos del Gobierno, ha caído la oferta del alquiler en apenas una semana al 15%".

Y ha subrayado que "el problema de la vivienda, cuando se ha disparado de forma exponencial, es desde la llegada de Pedro Sánchez y las fuerzas de la izquierda al Gobierno", que "se han acordado de la vivienda cuatro días antes de convocar las elecciones".

LA OPOSICIÓN

Entretanto, el concejal del PSOE y candidato a la Alcaldía, José Antonio Romero, ha advertido de que "en Córdoba el precio de la vivienda, según los portales inmobiliarios, ha subido en los años del gobierno del PP un 27,9%, más de 400 euros el metro cuadrado", de modo que "si a eso se le suma que baja la construcción de la vivienda privada, hay mucha más demanda y suben los precios". Ante ello, ha reprochado que "el Ayuntamiento ha construido cero viviendas públicas a través de Vimcorsa".

Además, ha asegurado que la Junta de Andalucía en los ocho años de legislatura no ha construido viviendas sociales, ni de promoción oficial en la capital, mientras que "el precio del metro cuadrado de vivienda de protección oficial, tanto de régimen general como especial, ha subido en un 40%", a lo que ha agregado que "la Junta ha decidido no aplicar la ley de vivienda aprobada por el Gobierno y no declara zonas tensionadas en la ciudad", que permitiría "no subir el alquiler a inquilinos", entre otros aspectos expuestos.

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha pedido al alcalde que "tome nota, escuche a la calle, a los colectivos y a la gente, que está contando la realidad de la vivienda en la ciudad y de ese derecho que está siendo vulnerado, mientras esta administración local no toma carta en el asunto y da la espalda a la gente más vulnerable en la ciudad", a la vez que ha justificado este Pleno para hablar de la vivienda y plantear medidas ante "un tema evidentemente acuciante en la ciudad y que está vulnerando no sólo el derecho, sino la vida de muchos cordobeses".

Y ha censurado que el PP ha concedido "más de 200 licencias en nueve meses para apartamentos turísticos, nada para el derecho a la vivienda", apuntando que en el primer trimestre de 2026 ha habido más de 70 desahucios en la ciudad.

Mientras, la portavoz de Vox, Marta León, ha expresado que "el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas nacionales y Pedro Sánchez, después de años en el Gobierno, no ha hecho nada". Según ha expuesto, "los datos son reveladores entre 2020-2025, donde la oferta de viviendas en alquiler en la capital ha caído un 53% mientras los precios aumentaban un 25%".

Frente a ello, ha reprochado que "el PSOE ofrece más propaganda, intervención, anuncios y más burocracia". "No se puede solucionar generando incertidumbre entre quienes podrían poner viviendas en el mercado", ha declarado, para apoyar "facilitar la construcción de viviendas, movilizar suelo apto para edificar, acelerar las licencias y reducir los costes necesarios para terminar repercutiendo en el comprador y en el inquilino", así como "revisar trabas que encarecen proyectos".

STOP DESAHUCIOS

Igualmente, ha intervenido la portavoz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba, Catalina Ortega, quien ha lamentado que "el acceso a la vivienda es un problema que atraviesa la vida de miles de personas", citando que "en Andalucía hay cientos de miles de viviendas vacías, más de medio millón, que no son ni primera ni segunda residencia, ni se usan para la función social que ha de tener una vivienda, que es vivir en ella", mientras que "en Córdoba hay más de 50.000 viviendas vacías en toda la provincia".

"El problema no es que no haya vivienda, sino quiénes la poseen y qué uso se le da a este derecho básico", ha dicho, para pedir al Ayuntamiento que "intervenga en el mercado" e impulse un Plan Municipal de Emergencia Habitacional.