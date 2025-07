El PP de Córdoba dice que los accidentes en la N-432 y "el caos" en trenes demuestran "desinterés de Sánchez y Montero"

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha advertido este miércoles de que "los accidentes en la N-432 y el caos en los trenes ponen de manifiesto más que nunca la falta de inversión y el desinterés del gobierno de Sánchez y Montero por Córdoba, que está poniendo en riesgo la calidad de vida y la seguridad de miles de cordobeses".

Así lo ha subrayado la popular en una rueda de prensa, después del "caos" ferroviario sufrido en los últimos días y el aumento de casos de siniestralidad en la carretera N-432 en la provincia, de modo que ha dicho que "mientras la trama sanchista se instalaba en el Ministerio de Transportes, las obras de las infraestructuras importantes para la provincia y la gestión de los servicios ferroviarios que afectan a los cordobeses estaban en un cajón".

Para Casanueva, "los cordobeses están hartos de la ineficacia, del abandono y de la falta de respeto del gobierno de Sánchez y Montero hacia Córdoba", y ha asegurado que "el gobierno del PSOE está noqueado por la corrupción y se ha olvidado de gestionar". "La situación que sufrimos ayer es una gota más que colma el vaso que ya rebosó hace tiempo, agotando la paciencia de todos los cordobeses", ha dicho, en relación a la situación ferroviaria.

Mientras, ha apuntado que "la eterna conversión en autovía de la N-432, una de las carreteras más peligrosas de España, sigue siendo una promesa vacía". "¿Cuántos accidentes más necesita el PSOE para actuar?", se ha preguntado, incidiendo en que "en 24 horas se han producido varios accidentes graves y entre 2018-2023 --los datos de 2024-2025 no han sido facilitados por el Gobierno-- se han producido 201 accidentes con 494 personas implicadas en ellos". "Evidentemente el gobierno del PSOE no es responsable de los accidentes, pero sí de no poner los medios para evitarlos", ha aclarado.

Asimismo, la senadora ha lamentado "el silencio del PSOE de Córdoba, que lleva siete años desaparecido, ya no se manifiestan, ni cortan carreteras, ni reivindican nada, llevan siete años mintiéndonos a los cordobeses". En este sentido, Casanueva ha recordado "cómo el Gobierno --en una respuesta parlamentaria-- aseguró hace dos meses que el trámite ambiental había superado todas las dificultades, pero ahora descubrimos --en otra respuesta-- que ese trámite ambiental no está concluido porque falta un informe". "Es decir, no existe ningún informe ambiental favorable", ha apuntado, para remarcar que "la sensación en la calle es que nos están tomando por tontos".

Según ha afirmado la senadora, "Montero y Sánchez sólo piensan en mantenerse en el poder a toda costa, para tapar los casos de corrupción con chequera en mano, desviando los recursos que deberían destinarse a Córdoba hacia otros territorios, y mientras tanto los que sufren las consecuencias de esta gestión nefasta y vergonzosa son los cordobeses".

"UNA MUESTRA MÁS DEL ABANDONO"

En cuanto al "caos" ferroviario sufrido este martes, "otra vergüenza nacional que afectó a 14 trenes con parada en Córdoba", la senadora se ha preguntado por la respuesta del Ministerio de Transportes. "No hay respuesta, silencio absoluto", ha advertido, para apostillar que "esto es una muestra más del abandono del PSOE de Sánchez y Montero hacia Córdoba".

"Desde el PP lo decimos alto y claro, la paciencia de los cordobeses se ha agotado, estamos hartos de ser ciudadanos de segunda, y vamos a seguir alzando la voz, porque la provincia merece infraestructuras dignas, un transporte seguro, y porque detrás de cada accidente y de cada retraso hay vidas, familias, trabajo y oportunidades", ha manifestado.

Así, la senadora cordobesa ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que "saque del cajón el proyecto de la conversión en autovía de la N-432, que tome medidas inmediatas garantizando el funcionamiento fiable y seguro en la línea de tren entre Madrid y Andalucía, y convoque elecciones ya". "El PP está preparado para dar respuesta a las necesidades y problemas reales que tienen los ciudadanos en el día a día", ha expresado.