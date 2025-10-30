PP de Córdoba ve los Presupuestos andaluces 2026 como "los más altos para seguir avanzando y ser ejemplo de bienestar"

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados autonómicos del PP por Córdoba Araceli Cabello, Beatriz Jurado, José Carlos García y Verónica Martos han calificado el proyecto de Presupuestos andaluces 2026 para la provincia como "el mejor Presupuesto autonómico de 2026, diseñado para seguir avanzando, transformándose y consolidándose como ejemplo de bienestar para los cordobeses".

La secretaria general del PP cordobés se ha referido en una nota al total del Presupuesto autonómico 2026 como "el presupuesto más alto y social de la historia de Andalucía, con 51.597 millones de euros un 480 más que el último presupuesto del PSOE en 2018", y ha asegurado que "dos de cada tres euros se destinan a gasto social".

En este sentido, ha señalado que "estamos ante un presupuesto, planificado, riguroso, serio, real y volcado en los servicios públicos esenciales que necesitan los andaluces. Y este presupuesto se hace posible gracias a una amplia mayoría social que respalda al Gobierno de Juanma Moreno y que asegura que esta tierra siga avanzando y creciendo", ha afirmado.

Cabello ha incidido en que "estamos ante el mayor presupuesto inversor que ha existido en Andalucía, el más municipalista, donde crecen los ingresos y se contiene la deuda, y sobre todo donde se demuestra el compromiso de Moreno con las personas, porque para el presidente son prioridad la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda y el empleo".

La diputada autonómica ha destacado la "fuerza del campo" en el Presupuesto 2026 para la provincia de Córdoba, que se incrementa respecto al ejercicio anterior en 27 millones de euros alcanzando los 160 millones. Sobre estas cuentas, ha resaltado los 63 millones de euros para llevar a cabo EDAR y agrupación de vertidos en municipios como Rute, La Carlota, La Rambla-Montalbán, Santa Eufemia, Almodóvar y Pozoblanco, además de la digitalización de los sistemas de abastecimiento.

"El Gobierno de Moreno cree en el sector primario, por ello ha destinado 33 millones de euros millones a prevención de catástrofes, regadíos, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, agricultura sostenible y bienestar animal", ha destacado. Además, ha hecho hincapié en que ha presupuestado "12,3 millones a transformación y comercialización de productos, DOP y eficiencia energética; 40,8 millones a biodiversidad, agricultura ecológica, apicultura y razas autóctonas; y 10,2 millones a desarrollo rural y programas Leader".

En cuanto a sostenibilidad, Cabello ha incidido en las actuaciones contempladas en estos Presupuestos en Los Villares, en el Centro de Recuperación de Peces Amenazados y Centro de Irrecuperables (CREA), así como la mejora de vías pecuarias en la provincia y la construcción de una pasarela en Centro de Visitantes de Venta Nueva del Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro. Todo ello por una cuantía de 4,4 millones.

Por su parte, el García ha valorado el Presupuesto autonómico en materia de educación, que "asciende a 11.185 millones de euros un 47% más que en 2018 con el gobierno socialista". "Córdoba contará con doce millones de euros para un nuevo CEIP en Priego de Córdoba y nuevas actuaciones de bioclimatización en centros de la provincia", ha celebrado.

Asimismo, ha recordado el apoyo del Gobierno de Moreno con la Universidad de Córdoba (UCO) con más de 143 millones de euros de financiación, "siendo el Gobierno que más invierte en universidad pública de todas las comunidades autónomas".

García ha destacado también la apuesta por "la economía, la industria y el empleo", señalando "los 100 millones de euros destinados a la BLET y los casi doce millones de euros para incentivos de la Agencia Trade". A esto, ha sumado los más de nueve millones destinados a empleo "para crear oportunidades laborales, apostar por el talento cordobés e impulsar políticas de empleo que fortalezcan el tejido productivo y la empleabilidad".

De igual modo, Martos ha valorado el carácter "eminentemente social" de estas cuentas, donde "se prioriza la dependencia, la educación y la sanidad". "El 63,4% de todo el Presupuesto andaluz se destina a gasto social, un 57% más que en 2018 cuando gobernaba el PSOE", ha afirmado.

"ANDALUCÍA DUPLICA LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN DEPENDENCIA"

Martos ha destacado que el presupuesto para dependencia crece un 12% respecto a 2025 y el destinado a infancia es "un 75% superior al último del PSOE". En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Sánchez y Montero "incumple su compromiso del 50% del gasto en dependencia, mientras que los Presupuestos andaluces 2026 duplican la inversión del Gobierno de España en dependencia, que solo aporta el 29% frente al 71% que aporta la Junta de Andalucía", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado el "compromiso" del Gobierno andaluz con la cultura y el patrimonio cordobés, con seis millones de euros para actuaciones en Medina Azahara, los Baños Árabes de San Pedro, la Sinagoga y el nuevo Museo de Bellas Artes en la antigua Biblioteca Pública, además del compromiso con la Orquesta de Córdoba.

Por su parte, Jurado ha valorado el presupuesto global para sanidad que se eleva a 16.256 millones de euros, "un 65,4% más que en 2028 cuando gobernaba el PSOE". "Hay que recordar que fue el PSOE quien recortó 6.845 millones de euros en sanidad entre 2010 y 2018 dejando el sistema sanitario en muy mal estado", ha asegurado.

En cuanto a inversiones en infraestructuras sanitarias en la provincia de Córdoba, Jurado ha destacado los casi 40 millones de euros previstos para ejecutar en 2026, con actuaciones de eficiencia energética, las consultas externas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía, o los nuevos centros de salud en El Naranjo y Villanueva de Córdoba, entre otros.

De igual modo, la diputada ha valorado la inversión prevista para Córdoba en materia de fomento y vivienda, con un montante de 67 millones de euros para llevar a cabo actuaciones como la Ronda Norte, la carretera de acceso a La Rambla, que ya se ha iniciado, o la carretera entre Valsequillo y Monterrubio de la Serena (Badajoz) "la única carretera con zahorra que queda en Andalucía, y que fue prometida por el PSOE en 2006".

Jurado ha valorado la apuesta del Gobierno andaluz por la vivienda, que a nivel regional "supone tres veces más que lo presupuestado pro el PSOE en 2018". Córdoba cuenta en este Presupuesto con más de 20 millones de euros para actuaciones como la rehabilitación de 90 viviendas en la urbanización Francisco Quevedo de Puente Genil, en el Parque Figueroa de Córdoba, o para la urbanización residencial en Huerta de Santa Isabel.

"La vivienda es el principal problema de los cordobeses causado por las malas políticas del Gobierno de Sánchez y Montero, y Juanma Moreno con la colaboración de ayuntamientos y Diputación está impulsando medidas para aliviar esta situación", ha apostillado.

En definitiva, Jurado ha valorado que estos Presupuestos autonómicos para la provincia de Córdoba que "ascienden a 523 millones de euros, 96 más que en 2025, que nos sitúan como la primera provincia en inversión por habitante (680 euro por habitante), y que demuestra el compromiso del Gobierno de Moreno con Córdoba".

El Gobierno del PP de Andalucía "presenta sus Presupuestos en tiempo y forma para que Andalucía y Córdoba puedan seguir avanzando, transformándose y para seguir mejorando la vida de los ciudadanos. Frente a eso, Sánchez y Montero llevan tres años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, incumpliendo la Constitución y frenando a todo un país", ha destacado.

Por último, ha concluido que "en Andalucía con Moreno tenemos Presupuestos transparentes y provincializados, lejos quedó el oscurantismo del PSOE con cuentas opacos y nada fiables", al tiempo que ha hecho hincapié en "la infrafinanciación autonómica que sufre Andalucía que nos castiga con 1.500 millones de euros menos cada año".