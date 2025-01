El PP critica la "pobre" presentación en Fitur del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, se ha mostrado "preocupado y decepcionado" por la "pobre" presentación de la programación del 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad que ha llevado a cabo el alcalde, Julio Millán, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

"El alcalde no ha mencionado ni uno de los eventos programados", ha resaltado el portavoz popular en una nota, para quien el regidor socialista, "al escatimar esta información, no sólo no ha dado a la capitalidad la importancia que se deriva de su influencia en la historia y la cultura de Jaén sino que, además, ha desactivado el potencial turístico de la efeméride".

Por esta razón, al portavoz popular ha indicado que le resulta "sorprendente" que la actual concejal de Cultura y Turismo, María Espejo, quien ya ocupaba el mismo cargo en el equipo de gobierno anterior "ahora parezca sufrir de amnesia y no haya impulsado este proyecto en un escaparate tan importante como Fitur".

"Lamentamos que el esfuerzo y la ilusión de los trabajadores del Ayuntamiento, de las entidades culturales y de las empresas locales que han participado en la programación se hayan visto frustrados por dirigentes que no defienden la capitalidad como debieran", ha expuesto González, durante cuyo mandato al frente de la alcaldía se gestó la celebración de la efeméride.

En este sentido, el portavoz popular ha calificado 2025 como un año significativo para Jaén por el aniversario de "una efeméride única" que, según ha recordado, ha sido impulsada durante su etapa como regidor de la capital y preparada con "dedicación, cariño y esfuerzo" por parte del anterior equipo de gobierno, de trabajadores municipales y de la sociedad civil.

En este sentido, el portavoz ha expuesto que la programación diseñada consta de "decenas de eventos que abarcan el conjunto del año". Entre los que se incluyen iniciativas culturales e históricas con que las que "situar a Jaén en un lugar preeminente y activar el turismo nacional e internacional". Ante ello, el alcalde ha lamentado que "no haya aprovechado el escaparate de la feria".

"Fitur es el lugar perfecto para proyectar Jaén, para reflejar nuestro patrimonio y nuestra cultura, por lo que resulta doloroso observa cómo esa oportunidad se ha desperdiciado", ha expuesto González, quien exige que este proyecto "no quede en el olvido". "Sólo pedimos alcalde que defienda el trabajo realizado, ya que la ciudad no se merece que se pierda", ha concluido.