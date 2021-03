El PP critica que Sánchez y Díaz quieren "traicionar" el Estatuto de Andalucía

Toni Martín lamenta los mensajes "de un pasado oscuro" por parte de ambos dirigentes socialistas

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del Partido Popular (PP) andaluz, Toni Martín, ha criticado esta lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general de los socialistas en Andalucía, Susana Díaz, "quieren traicionar el Estatuto de Autonomía y lo aprobado por los andaluces en un referéndum, y no lo vamos a consentir".

"El andalucismo es mucho más que una frase vacía que se dice el 28 de

febrero. El andalucismo se demuestra de verdad defendiendo Andalucía y no

atacándola ni metiendo miedo a los andaluces con mensajes de un pasado ya

muy lejano y superado hace muchísimo tiempo, pero es la única estrategia

que actualmente tienen el PSOE andaluz y Susana Díaz", ha afirmado en un comunicado.

Martín ha hecho un balance de la celebración del Día de Andalucía, que ha tilado de "dura y emotiva" por la situación actual aunque "fue una celebración cargada de esperanza cara el futuro. Los andaluces pudimos comprobar como nuestro presidente es un líder cargado de humanidad, que comparte el dolor de todos los andaluces y que tiene las cosas muy claras y sabe la hoja de ruta a seguir para superar la crisis sanitaria y la económica".

El dirigente popular ha añadido que Juanma Moreno "explicó que el 28F de este año deja claro que el nuevo andalucismo, el del siglo XXI, tiene como principal objetivo buscar el consenso, el diálogo y los acuerdos por el bien de Andalucía". Además, recordó que quienes tanto lucharon por la autonomía "aparcaron sus partidismos a favor de Andalucía".

En este sentido, "Moreno insistió en que eso es lo que está haciendo el gobierno andaluz y lo que hay que recordar a los partidos políticos que amenazan o utilizan sus votos para bloquear". El vicesecretario popular destacó que antes de que llegara a Andalucía el 'Gobierno del cambio', "ocurría todo lo contrario".

"El PSOE, cuando gobernaba, ponía siempre sus siglas por delante, sillones e intereses", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que "aún pretenden continuar así porque si realmente defendieran a Andalucía estarían todos los días reclamando a Pedro Sánchez lo que es nuestro". En este sentido, ha puesto como ejemplo el dinero del IVA, el reparto justo de los fondos Covid, las vacunas que necesitamos o una PAC que no sea injusta para el campo andaluz.

Asimismo, Martín ha recordado que Moreno, cuando gobernaba Mariano Rajoy, "reclamó los 4.000 millones adicionales de financiación para Andalucía y puso como siempre por encima los intereses de la comunidad". Por ello, ha lamentado que "el PSOE de Díaz siga mirando al pasado y vivan anclados en el pasado en un tiempo lejano y oscuro que, gracias al consenso y acuerdos, quedaron superados hace décadas".

Igualmente, Martín ha lamentado "el ridículo del PSOE durante el 28F" al constatar cómo "se han quedado sin discurso, no tienen nada que decir. Llevan dos años en la oposición y no se dan cuenta de que Andalucía necesita una oposición leal y constructiva, y también crítica, pero sin lealtad ni rigor no van a llegar a

ningún sitio", ha asegurado.

Por ello, ha instado al PSOE a "recuperar el espíritu de aquel socialismo que hace cuatro décadas posibilitó acuerdos por el bien de Andalucía". "Acuerdos que,

ha señalado Martín, lograron históricos dirigentes socialistas que ahora se llevan las manos a la cabeza al ver dónde están llevando al PSOE tanto Sánchez como

Díaz".

Por último, Martín ha recordado que el Estatuto especifica que "Andalucía respeta y respetará la diversidad, pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución se encarga de señalar que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Por ello, "vamos a mandar un ejemplar del Estatuto a Sánchez y otro a Díaz, porque quieren traicionar lo que en él está escrito y aprobado por Andalucía, y no lo vamos a permitir".