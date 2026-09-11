PP critica que Sánchez se ponga "de rodillas" y no salga a "defender" a Ceuta tras el comunicado del Reino de Marruecos

1116240.1.260.149.20260911133627 Archivo - (Foto de ARCHIVO)El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ponga de "rodillas" y no salga a "defender" a Ceuta y los ceutíes tras el comunicado emitido por el Reino de Marruecos sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, se ha pronunciado después de que ayer jueves, el Gobierno marroquí advirtiera de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España, criticando que se le siga señalando en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ninguna prueba que demuestre su responsabilidad así como que no se haya devuelto aún a quienes entraron de forma ilegal pese a su voluntad de readmitirlos.

"¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Calla, de rodillas ante Marruecos", ha denunciado Bravo, quien ha indicado que ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que ha tenido que salir a "defender a los ceutíes, melillenses y españoles" y a reivindicar que Ceuta y Melilla "son españolas y se respetan", poniendo como objetivo el retorno de todos los migrantes que han entrado de manera irregular, y "estableciendo la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión, y también que debe haber una relación leal y de vecindad" con ese país, "pero amparada en la legalidad, en la transparencia, en la reciprocidad, en el compromiso, y en ese trabajo conjunto".

Ha indicado que parece que Sánchez "está más interesado en vaciar a Ceuta de ceutíes que de los inmigrantes que han entrado de manera irregular", ya que la tramitación de los expedientes de devolución a Marruecos es "muy lenta" y las excusas "son muy rocambolescas", como "poco personal" o "pocos ordenadores".

En cuanto al decreto del Gobierno central dotado con 310 millones para ayudar a Ceuta, ha considerado que la mayoría de ese dinero va destinado a convertir a la ciudad autónoma "en el gran CETI de toda España". "No busca ayudar al autónomo, al emprendedor, al hostelero, o al ciudadano de a pie que está trabajando y que encuentra que su ciudad ha perdido la normalidad", ha dicho, censurando además las manifestaciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la "sensación de inseguridad subjetiva" en Ceuta.

Ha manifestado que se trata de tener un presidente del gobierno que "no sea libre, que esté sujeto a lo que le digan otros y que no defienda a España" como Pedro Sánchez, o un "presidente libre para el que lo más importante sean los españoles", como es el caso de Núñez Feijóo.

Respecto al hecho de que en el comunicado del Reino de Marruecos se carguen las tintas contra el PP, aunque sin mencionarlo expresamente, advirtiendo de que la "ceguera estratégica" solo puede ocasionar "tensiones recurrentes", Juan Bravo ha señalado que su partido, en "ningún caso" se siente aludido por el país vecino.