El PP da plantón al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén ante "la degeneración de este órgano

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de Jaén no han asistido este miércoles al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén en señal de protesta por "la degeneración de este órgano de trabajo interno" que la Diputación de Jaén utiliza "de forma grosera y torticera en favor del PSOE y sus intereses".

Así se ha expresado el portavoz del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PP de Jaén, Marino Aguilera, que ha anunciado que, por responsabilidad y por respeto a los miles de jiennenses a los que representan, no volverán a participar "hasta que no se respeten nuestros derechos y el sentido que tiene este órgano, tomando parte en igualdad de condiciones con el resto de alcaldes".

En declaraciones a los periodistas, Aguilera ha defendido que el Consejo debería ser "un órgano de diálogo, de entendimiento" donde prime "un clima de entendimiento", pero no puede utilizarse "como un ring de boxeo donde suben los alcaldes socialistas", mientras a los alcaldes del PP les "atan las manos", "les vendan los ojos" y reciben "golpes". "Para ser saco de boxeo no nos prestamos", ha dicho Aguilera.

El portavoz popular ha explicado que una vez más no se ha convocado la junta asesora como viene reflejado en el reglamento, "donde están representados todos los grupos políticos y donde deberíamos proponer los temas que verdaderamente preocupan a los municipios".

Argumentan para su plantón que se les ha proporcionado "un orden del día cerrado, con muchos puntos que son un señuelo" para que participen los alcaldes del PP y haya "un auténtico linchamiento político, utilizando artimañas como que no se nos da ningún tipo de información ni documentación a los alcaldes del PP, sin expediente, a ciegas, mientras vemos cómo los alcaldes del PSOE sí llevan toda la documentación facilitada de cada punto".

Aguilera ha advertido al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que, "si no cambiaba esta dinámica", no participarán en la siguiente convocatoria.

Sobre el orden del día, el PP echa en falta que no haya "ni un solo punto relativo a financiación que tanto nos preocupa a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia con independencia de su color político". Asimismo, les sorprende que no haya nada de la Participación de Impuestos del Estado (PIE), la parte que les tiene que transferir el Gobierno de España, que "está siendo caótica este año por la carencia de Presupuestos Generales del Estado, y se nos va a dar una cantidad que no respeta el incremento que anunció el Gobierno".

Tampoco se ha incluido la situación de las inversiones financieramente sostenibles que a estas alturas de año que están sin aprobar y afecta a todos, lo que limita "usar los remanentes que hemos generado, nuestros propios ahorros, o que no haya nada del ferrocarril en la provincia, cuando es algo que preocupa a muchos alcaldes por su calamitosa situación presente y futura".

Desde el PP han afeado que no se incluyan "otros asuntos de primer orden para nuestros ayuntamientos, pero que o bien no interesan al equipo de gobierno de la Diputación o como dependen del Gobierno de Pedro Sánchez se omiten totalmente".

Por el contrario, "sí se incluyen puntos que ya han sido suficientemente debatidos y no aportan nada nuevo y que buscan solo generar un espacio de confrontación, como la situación del Virus del Nilo, cuando ya ha habido reuniones entre los alcaldes, Diputación y la Junta". También se han incluido "las obras hidráulicas más que conocidas, o el premio de cobranza cuando ya ha sido comunicado a los ayuntamientos".

"No somos piezas de ninguna cacería política, porque así es como entienden el señor Reyes y el PSOE la relación con los alcaldes del Partido Popular. Así es como entiende la política y la democracia, inventa un órgano a su medida donde suprime los derechos a la oposición", ha dicho el portavoz popular.

El también alcalde de Alcalá la Real ha incidido además en la falta de transparencia puesto que llegan al Consejo "sin información y todo se convierte en un ataque continuo a la Junta de Andalucía y a los alcaldes del PP".

Por último, Aguilera ha apuntado que Reyes rectificará "para no perderse su fiesta de fin de curso y convocará la junta asesora" porque "sin los alcaldes del PP su show no tiene sentido".