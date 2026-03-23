PP defenderá en el pleno del Ayuntamiento de Jaén una moción para "acabar con el aislamiento ferroviario"

Agustín González durante su intervención ante los medios para presentar la moción - PP

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén llevará al próximo pleno del 26 de marzo una moción abogando por "una conexión ferroviaria digna y vertebradora del territorio". La propuesta, que persigue "acabar con el aislamiento ferroviario" de la capital jiennense, plantea que el Gobierno de España priorice la conexión con Madrid por AVE a través de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en lugar de hacerlo por el baipás de Montoro (Córdoba).

El portavoz popular, Agustín González, ha advertido de que la opción de Montoro por la que apuesta el Ministerio de Transportes supone "un triple prejuicio" para Jaén ya que "aleja la posibilidad del viajar en alta velocidad a Madrid a través de Despeñaperros", es "un proyecto a muy largo plazo e implica la desconexión ferroviaria de la capital con Albacete, Murcia y las provincias de la Comunidad Valenciana".

Frente a ello, el PP se inclina por construir un tramo de alta velocidad que une a Alcázar de San Juan con el municipio toledano de Mora, dado que la ejecución de esta línea reduciría la duración del viaje entre Jaén y Madrid al menos en una hora y cuarto. En concreto, el trayecto se realizaría en un máximo de dos horas y 48 minutos y "es factible realizarlo en dos horas y media".

La conexión entre Mora y Alcázar de San Juan facilita, según González, que a medio plazo se construya el AVE desde Jaén a Madrid a través de Despeñaperros. "Una conexión ferroviaria eficiente, rápida y moderna entre Jaén y Madrid resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía jiennense respecto a otros territorios", ha dicho González.

Por esta serie de razones la moción del Grupo Popular insta al Gobierno de España a priorizar la construcción del tramo Mora-Alcázar de San Juan, "por ser más eficiente, sostenible y beneficiosa para la ciudad de Jaén y para el conjunto de la provincia".

Al respecto, ha precisado que la opción de Montoro perjudicaría al resto de las estaciones del territorio. La propuesta del PP exige, en segundo lugar, la modernización, mejora y mantenimiento de la línea ferroviaria convencional que parte de Jaén y discurre por Espeluy, Linares-Baeza y Vilches.

En la moción el PP pide también a la Diputación de Jaén que "deje de respaldar exclusivamente" la opción del baipás de Montoro y defienda alternativas que mejoren la conectividad de la capital y del conjunto del territorio. De esta manera, según el portavoz popular, "se favorecería la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial, el incremento del turismo y la generación de empleo".