El PP defiende que "cumple con Granada" con el presupuesto local para 2026

Archivo - El vicesecretario de Capital del PP de Granada, Francis Almohalla. - PP GRANADA - Archivo

GRANADA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha celebrado este lunes la aprobación del presupuesto municipal para 2026, que asciende a 358,3 millones de euros, un 7,6% más que el ejercicio anterior, y el vicesecretario de Capital del partido, Francis Almohalla, ha subrayado que "Granada vuelve a contar con un presupuesto aprobado en plazo, que consolida la estabilidad y apuesta por los principales ejes de futuro de la ciudad".

En una nota, Almohalla ha destacado que estas cuentas "ponen el acento en medidas sociales, bajadas de impuestos y proyectos estratégicos, además de reforzar la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031 con el liderazgo de la alcaldesa Marifrán Carazo".

El vicesecretario ha puesto en valor "el esfuerzo para cumplir con el Plan de Ajuste, que permite generar un superávit de nueve millones de euros y mantener el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días durante 16 meses consecutivos".

"La reducción del remanente negativo, de 65 millones a menos de diez en solo dos años, demuestra que la gestión responsable da resultados", ha afirmado.

En materia social, Almohalla ha resaltado que "este es el presupuesto más social de la historia de Granada, con más de 40 millones destinados a políticas de dependencia y apoyo a las familias". Ha recordado medidas como el cheque bebé de 200 euros y las bonificaciones fiscales y a la vivienda, que "suponen un alivio directo para los granadinos".

En el ámbito cultural, ha señalado que la partida crece un 40%, hasta los 7,1 millones, para reforzar la candidatura Granada 2031 y proyectar la ciudad, "impulsando proyectos, actividades e infraestructuras que aporten valor al sector cultural y a la proyección internacional de la ciudad".

Almohalla ha resaltado el "paso histórico que suponen los nuevos contratos esenciales", como el de limpieza viaria, con una inversión de 745 millones de euros para los próximos 15 años, y el de parques y jardines, con 47,6 millones. Además, el Plan Asfáltico cuenta con 1,5 millones de euros.

"Ademásm se incrementa la inversión en transporte público hasta los 24,6 millones, manteniendo el billete más barato de los últimos años y apostando por la sostenibilidad", según ha valorado el representante del PP. El presupuesto en esta materia sube 2,5 millones de euros para fortalecer este servicio público.

El presupuesto municipal para 2026 garantiza además, según destacan desde el PP, la continuidad del Plan Municipal de Obras con el que "el equipo de gobierno está transformando la ciudad en espacios clave, logrando más superficie para el peatón, la plantación de nuevo arbolado, la creación de zonas verdes y la ampliación de áreas infantiles, todo ello orientado a mejorar la convivencia y la sostenibilidad urbana".

El vicesecretario ha concluido que "Granada avanza con paso firme, con unas cuentas que fortalecen lo social, impulsan la economía y preparan la ciudad para los grandes retos del futuro, ofreciendo nuevas oportunidades".