PP denuncia la existencia de un vertedero "improvisado" en Pulianas (Granada) pese al riesgo extremo de incendios

PP denuncia la existencia de un vertedero "improvisado" en Pulianas (Granada) - PP

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PP de Pulianas (Granada) Valentina González ha denunciado la existencia de un vertedero "improvisado" en una parcela situada junto al parque comercial Granaita, "donde desde hace meses se acumulan grandes cantidades de restos de poda, vegetación seca, electrodomésticos, enseres y otros residuos".

González ha criticado que el equipo de gobierno "esté permitiendo esta situación precisamente en la época del año en la que mayor riesgo existe de incendios".

"El Ayuntamiento pide a los vecinos extremar las precauciones por las altas temperaturas mientras mantiene acumulados montones de restos vegetales completamente secos, rodeados además de pasto, junto a una de las zonas comerciales más transitadas del área metropolitana", ha afirmado.

"Este espacio lleva tiempo utilizándose como vertedero municipal", ha dicho y ha exigido al alcalde que aclare quién autorizó utilizar esa parcela como lugar de almacenamiento, si dispone de las autorizaciones necesarias para albergar este tipo de residuos, desde cuándo se depositan allí y cuál es su destino final.

"Los vecinos tienen derecho a saber si estos restos están siendo gestionados conforme a la normativa o si simplemente se están acumulando sin ningún tipo de control", ha indicado.

"Los trabajadores cumplen con las instrucciones que reciben, la responsabilidad corresponde exclusivamente al alcalde y a su equipo de gobierno, que son quienes organizan, supervisan y controlan los servicios municipales", ha precisado.

El PP ha reclamado al alcalde la retirada inmediata de todos los restos de poda, enseres y residuos acumulados, la limpieza y desbroce integral de la zona, la adopción de medidas urgentes de prevención de incendios y una revisión de la gestión del contrato de jardinería y de los servicios municipales implicados.

"Pulianas no puede permitirse esta imagen ni esperar a que ocurra un incidente y tener que lamentar una desgracia", ha concluido la concejal popular.