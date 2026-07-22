Alerta por virus del Nilo en Villamanrique tras confirmarse el segundo caso de fiebre en Sevilla y en Andalucía

Archivo - Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el virus del Nilo occidental (VNO) sobre un arrozal, como foto de recurso - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre residente en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) ha sido confirmado este martes, 21 de julio, como el segundo caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma esta temporada, y también el segundo en la provincia tras de el de Palomares del Río, por lo que la Junta de Andalucía ha decretado alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en el municipio. A este vecino se le realizó una PCR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío tras presentar los primeros síntomas el 13 de julio.

De este modo, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el caso, que se suma al de una mujer de Sevilla que pasa algunas temporadas en Palomares y cuyos primeros síntomas se detectaron el pasado día 3 de julio, y como en este último, también fue confirmado mediante PCR por parte del citado centro hospitalario.

En cuanto al vecino de Villamanrique, se trata de un caso leve identificado de forma activa a través de la vigilancia establecida de casos leves humanos, de acuerdo con el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, detalla la Consejería de Salud en un comunicado.

En consecuencia, la Consejería ha declarado en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) el municipio de Villamanrique de la Condesa por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 18 de agosto. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y a la Diputación. Con este, son once los municipios andaluces declarados como área en alerta junto a Pulpí en Almería, Torredonjimeno en Jaén; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

INFORME SEMANAL

Hasta el momento, se han diagnosticado dos casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa, después de haber realizado estudios de laboratorio a 222 usuarios y despistaje de arbovirosis en 91 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas. Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.019 determinaciones en 204 trampas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Benacazón, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe y Palomares del Río (Sevilla).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Palomares del Río, Los Palacios y Villafranca (trampas periurbanas) y La Puebla del Río (trampa periurbana), y densidades elevadas en Coria del Río y La Puebla del Río (trampa urbana).

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 120 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), entre otras.