Muere Joan Roca, bajista de Antònia Font

Archivo - El cantante Pau Debon durante el concierto del grupo Antònia Font en el recinto Trui Son Fusteret, a 28 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joan Roca, el bajista de la conocida banda mallorquina Antònia Font, ha muerto este miércoles a los 51 años de edad.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado su fallecimiento en un mensaje publicado esta mañana en su cuenta de la red social X.

"Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reir y soñar. Por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán por siempre", ha escrito.

Prohens ha trasladado su afecto a la familia de Roca, a sus amigos y a todos los integrantes de Antònia Font, que ha definido como "la banda sonora de grandes momentos y tantas historias".

También ha hecho alusión a una estrofa de la canción 'Tristesa', incluida en el disco 'Alegria' (2002). "Hoy todos cambiamos la alegría por la tristeza. A partir de hoy, esta canción ya no sonará igual sin el sonido inconfundible de tu bajo", ha dicho.