PP destaca el crecimiento del 8,3% en la contratación en Jaén y lo atribuye a la "vía andaluza" de Juanma Moreno

Mónica Moreno - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado la evolución positiva del empleo en la capital jiennense durante el primer semestre del año, con un incremento del 8,3% en la contratación, algo que los populares atribuyen a lo que denominan la "vía andaluza" de Juanma Moreno.

A través de una nota de prensa, la concejala y viceportavoz del Grupo Popular, Mónica Moreno, ha señalado que "los datos demuestran que Jaén y Andalucía avanzan y que la vía andaluza ofrece resultados concretos en forma de empleo, inversión y nuevas oportunidades".

Según ha detallado la formación, el último informe del Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad confirma que la contratación ha crecido un 8,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, el desempleo se ha reducido un 11 por ciento y la capital ya supera los 75.000 afiliados a la Seguridad Social.

Para Moreno, estos datos "no son una casualidad", sino el reflejo de una comunidad que "crea más empleo, bate récords de afiliación, gana peso industrial y ofrece cada vez más confianza para invertir". En este sentido, ha explicado que esta evolución responde a un modelo basado en "la estabilidad, el diálogo, el apoyo a las empresas y a los autónomos y la eliminación de trabas para quienes quieren emprender".

La edil popular ha desgranado que todo se sustenta sobre tres pilares como es la bajada de impuestos, el apoyo directo al emprendimiento y la eliminación de trabas administrativas. Un modelo que, según ha apuntado Moreno, se refleja en los 63 meses consecutivos de descenso interanual del paro y en el récord de más de 602.000 autónomos alcanzado en Andalucía.

Por este motivo, Moreno ha exigido al alcalde de Jaén, Julio Millán, que aplique "esta misma línea dentro de las competencias municipales", mediante el establecimiento de una fiscalidad favorable, la agilización de trámites y licencias, y un respaldo efectivo a quienes invierten y crean puestos de trabajo en la ciudad.

"El empleo se crea cuando las administraciones generan confianza, facilitan la actividad económica y acompañan a quienes arriesgan para poner en marcha un negocio", ha defendido la concejala, concluyendo que los resultados conocidos confirman que Jaén avanza al participar de un modelo que "está transformando Andalucía".