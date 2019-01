PP exige a la alcaldesa de Córdoba que "se centre en los problemas de Córdoba" y "después haga oposición a la Junta"

Publicado 27/01/2019 14:40:32 CET

CÓRDOBA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha exigido a la alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, que "primero se dedique a resolver alguno de los muchos asuntos que tiene abierto su equipo de gobierno" y, después, se dedique a "hacer oposición y confrontar con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que lleva días".

Fuentes ha pedido a la alcaldesa que "se ocupe de hacer cumplir el acuerdo de Pleno, como tantos otros en el cajón del desgobierno, para que la gestión del Centro de Proceso de Datos se realice desde el ámbito municipal y ninguna empresa externa tenga que manejar información y datos protegidos".

"Debería resolver cuanto antes este asunto para poner fin a la situación caótica que existe, garantizando que los buenos técnicos del CPD desarrollen la aplicación informática con ayuda externa, garantizando protección de los datos desde el ámbito público, y no una empresa de ámbito nacional", ha manifestado en un comunicado el popular.

Además, el viceportavoz del PP ha considerado "lamentable que Ambrosio quiere montar cortinas de humo, confrontando con Juanma Moreno lo que no confrontó con Susana Díaz", y mientras ha señalado que los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo "no pueden desarrollar con normalidad su trabajo porque carecen desde hace meses del sistema informático de planimetría geométrica de gestión Autocad porque, simplemente, no se ha renovado la licencia desde hace meses con el problema que eso conlleva para el desarrollo de gestión de la GMU".

"Urge que la alcaldesa se ocupe de que los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo cuenten con esta herramienta informática clave para la elaboración de planos de proyectos y desarrollos urbanísticos", ha remarcado.

Salvador Fuentes ha pedido a Isabel Ambrosio que "se baje del sillón institucional y se dedique a frenar el grado de deterioro de problemas eternos que se agrandan con tanto desgobierno y que están desatendidos por completo".

"Antes de pedir a otros", la alcaldesa, a juicio del popular, "debería poner orden, hacer algo y no esquivar la situación crítica que atraviesa la plantilla de bomberos que no ha sido capaz de afrontar en tres años y medio de gestión".

CLIMATIZACIÓN DE COLEGIOS

El viceportavoz popular ha propuesto a Ambrosio que al mismo tiempo que "pida a la Junta ahora que actúe en la climatización de colegios, su gobierno ejecute las actuaciones necesarias para climatizar edificios de titularidad municipal en situción límite como, por ejemplo, el Centro de Educación Vial".

"Resulta curioso y sorprendente que Ambrosio exija a otros lo que ni ella ni su partido, el PSOE, han querido hacer en 40 años", ha subrayado. En este sentido, Fuentes ha pedido a Ambrosio que "explique cuántas obras de climatización se hicieron en los centros escolares durante los siete años que fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba".

Finalmente, el viceportavoz popular ha asegurado que "la amplia mayoría de la sociedad cordobesa que pidió el cambio en la Junta sabe perfectamente que la climatización es un problema prioritario a resolver por la Junta como tantos otros en Cordoba".