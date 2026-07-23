PP exige la retirada de los contenedores de "quita y pon" que ocupan la vía pública en el centro de la ciudad de Jaén

Antonio Losa junto a los contenedores - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al gobierno local --PSOE y Jaén Merece Más-- , la retirada de los contenedores de "quita y pon" que ocupan la vía pública en diversos puntos de la ciudad, con especial incidencia en calles del centro.

El concejal del PP Antonio Losa ha denunciado en un comunicado que estos recipientes deben ser retirados dentro del horario establecido en el contrato. Sin embargo, ha criticado que "llevan varios días ocupando la calle sin que el equipo de gobierno haya actuado", una situación que, según ha señalado, "afea la ciudad, provoca malos olores y obstaculiza la circulación de los peatones", afectando de forma especialmente grave a las personas con movilidad reducida.

Losa ha lamentado la "dejadez y la desidia" ante un problema que considera visible para cualquier ciudadano que recorra el centro de la capital. En este sentido, ha aclarado que "no se trata de contenedores permanentes, sino de recipientes sujetos a un sistema de quita y pon que tienen que ser retirados diariamente conforme a las condiciones establecidas".

Por todo ello, ha pedido al alcalde, Julio Millán, que "salga del despacho, se dé un paseo por las calles de Jaén y supervise el servicio que presta FCC". Asimismo, ha instado a Millán a explicar los motivos de estos incumplimientos y a adoptar medidas inmediatas para la retirada de los contenedores, advirtiendo de que "la falta de control del equipo de gobierno vuelve a traducirse en una ciudad más sucia, menos accesible y con una imagen impropia del centro de la capital".