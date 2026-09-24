PP exigirá en Diputación medidas urgentes contra el "apagón ferroviario" de la provincia de Jaén

Encuentro comarcal del PP celebrado en Los Villares de Jaén - PP

LOS VILLARES DE JAÉN (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha anunciado la presentación de una moción para el pleno del próximo martes con la que exigirá al Gobierno de España soluciones inmediatas ante el "apagón ferroviario total" que sufre la provincia, reclamando la garantía de un servicio de tren digno.

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha criticado el "abandono" que padece Jaén en materia de infraestructuras y ha incidido en que ha transcurrido más de año y medio desde que el ministro de Transportes, Óscar Puente, prometió en el salón de plenos de la Diputación actuaciones de urgencia "de las que hoy no hay ni rastro".

Según ha denunciado el portavoz popular, la situación ha empeorado de forma radical, obligando a los jiennenses a realizar transbordos en autobús hasta Almuradiel (Ciudad Real) debido a las obras de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que mantendrán cortado el tráfico de trenes en la provincia hasta finales de 2027 como mínimo.

Desde el PP han señalado que este corte, que afecta a los usuarios, al tejido empresarial y al transporte de mercancías --con pérdidas en la estación de Linares-Baeza, desde donde se trasladaban cientos de toneladas diarias--, se podría haber evitado realizando la obra en dos fases.

"Existían alternativas para que Jaén no se quedara sin tren, pero el PSOE rechazó nuestra propuesta en 2024 alegando que así era más barato", ha lamentado Camacho, quien además ha advertido de que esta interrupción "no va a servir para solucionar el aislamiento", ya que no mejorará los tiempos con Madrid, ni conectará la provincia con Granada, ni traerá convoyes más modernos.

Por todo ello, la moción del Grupo Popular reclama aprovechar la interrupción del tráfico para modernizar la red provincial, renovar los convoyes obsoletos por unidades de mayor confort y fiabilidad, aumentar los servicios y reducir los tiempos de viaje.

En concreto, la iniciativa exige adaptar la línea Alcázar de San Juan-Jaén e impulsar el trazado Mora-Alcázar de San Juan-Linares para conectar la provincia con Madrid en poco más de dos horas y media --frente a las más de cuatro actuales--, además de asegurar las conexiones con Sevilla y avanzar en las rutas directas hacia Granada y Almería.

Estas declaraciones han sido realizadas en el marco de un encuentro comarcal del Grupo Popular en Los Villares, en el que también ha participado la alcaldesa y presidenta del PP local, Estela Palacios.

Durante la reunión, Palacios ha censurado el "recorte" aplicado por el equipo de gobierno socialista de la Diputación en el Plan Especial de Empleo, una herramienta que ha calificado de "clave" para un municipio eminentemente agrícola.

Según ha detallado la regidora, la partida asignada a Los Villares se ha visto reducida en cerca de 100.000 euros debido a que el fondo global destinado por la institución provincial para el conjunto de los municipios ha caído de los diez millones de euros a apenas tres millones.