El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, se ha reunido con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Granada (AUGC) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP). - PP

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha trasladado el compromiso de su partido de que si gobierna "hará por fin realidad" la nueva comisaría de Policía Nacional del Zaidín, puesto que los agentes que trabajan en el barrio "llevan demasiado tiempo esperando una comisaría a su altura".

Saavedra se ha reunido con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Granada (AUGC) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para escuchar sus reivindicaciones y trasladarles las propuestas que el Partido Popular lleva en su programa para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Saavedra ha asegurado que "los policías y guardias civiles que se juegan la vida por nosotros merecen un Gobierno que los respalde, y eso es lo que van a tener con Feijóo". Ha explicado que el PP reconocerá a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo, con jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, y culminará la equiparación salarial real, total y absoluta con las policías autonómicas, completando el acuerdo que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Además, aprobará una ley de retribuciones que impida nuevas desigualdades en el futuro y actualizará las dietas por razón de servicio, congeladas desde 2005, agilizando también su pago. El candidato ha subrayado también que los agentes contarán con defensa legal desde el primer momento, y que la Administración se personará en todos los procedimientos por agresiones, amenazas y coacciones sufridas en acto de servicio.

También ha recordado el compromiso de su partido de que la costa andaluza sea declarada zona de especial singularidad, con refuerzos de plantilla e incentivos para los agentes, y a recuperar el OCON-Sur.

PROGRAMA

El programa del PP contempla incorporar más agentes y unidades especializadas, una unidad central permanente contra el crimen organizado en la frontera sur, más medios aéreos y terrestres, una flota marítima renovada, más helicópteros de patrulla nocturna y drones para acabar con las narcolanchas.

El candidato popular ha indicado también que "con Feijóo en el Gobierno se hará por fin realidad la nueva comisaría de Policía Nacional del Zaidín. Los vecinos y los agentes que trabajan en el barrio llevan demasiado tiempo esperando una comisaría a su altura. Con un Gobierno de Feijóo la vamos a hacer, y yo la voy a defender en Madrid desde el primer día", ha afirmado.

Saavedra ha advertido de que, con ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, España alcanza datos récord en delincuencia. Ha recalcado que su partido acabará con el vandalismo y la multirreincidencia, aplicando con medios policiales y judiciales la reforma del Código Penal que el PP forzó en abril de 2026 e impulsando los juicios rápidos, y aprobará la ley antiokupación para facilitar el desalojo en un máximo de 48 horas.

El PP revisará también la prisión permanente revisable para ampliarla a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes, y reformará la Ley del Menor para que los delitos graves cometidos con violencia, armas o en bandas tengan más tiempo de internamiento.

Saavedra ha insistido además en que las pulseras antimaltrato pasarán a depender del Ministerio del Interior, con supervisión continua de las fuerzas de seguridad.

"Las mujeres no pueden volver a quedar desprotegidas por el caos de un ministerio. Con Feijóo, las pulseras las controlará Interior y las vigilarán quienes mejor saben proteger, que son nuestros policías y guardias civiles", ha señalado.