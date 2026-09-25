El PP de Granada pregunta al Gobierno por las indemnizaciones tras los terremotos y los plazos pendientes

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas. - PP

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas ha solicitado al Gobierno información actualizada sobre la tramitación de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros a los afectados por los terremotos registrados en la provincia, con especial atención a los pagos ya realizados y los plazos previstos para completar las valoraciones y los abonos pendientes.

Rojas ha señalado que, transcurridas varias semanas desde los seísmos, resulta "fundamental" conocer la situación real de los expedientes y garantizar que los afectados dispongan de información sobre el proceso de indemnización.

"Detrás de cada expediente hay una familia que necesita certezas para reparar los daños y recuperar cuanto antes su normalidad. Queremos saber cuántos vecinos han cobrado ya, cuántos siguen esperando y qué plazos maneja el Consorcio para completar los pagos", ha señalado.

En este sentido, los diputados del Grupo Parlamentario Popular Pablo Hispán, Carlos Rojas y Lourdes Ramírez han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita dirigida al Gobierno en la que solicitan información detallada sobre la situación de las indemnizaciones por los daños ocasionados por los terremotos en Granada.

La iniciativa reclama conocer cuántos expedientes se encuentran actualmente abiertos en la provincia, desglosados por municipios, así como la situación administrativa de los mismos y si se han realizado los correspondientes peritajes de valoración de daños.

Los diputados populares preguntan igualmente cuántas indemnizaciones han sido efectivamente transferidas y abonadas a las familias afectadas y qué porcentaje representan los pagos realizados respecto al total de expedientes abiertos.

"Es importante diferenciar entre los expedientes presentados, los daños que ya han sido valorados y las indemnizaciones que las familias tienen efectivamente ingresadas. Necesitamos conocer cómo avanza todo el proceso y qué respuesta están recibiendo los granadinos afectados", ha explicado Rojas.

PLAZOS

La pregunta parlamentaria solicita también al Gobierno que detalle qué plazo manejan el Ejecutivo y el Consorcio de Compensación de Seguros para completar la totalidad de los peritajes y el abono del cien por cien de las indemnizaciones que correspondan a las familias granadinas afectadas.

Rojas ha incidido en la importancia de agilizar tanto las valoraciones como los pagos, especialmente en el caso de quienes continúan pendientes de reparar sus viviendas o todavía no han podido regresar a sus hogares.

"Hay vecinos que necesitan afrontar obras, familias que siguen fuera de sus casas y muchas personas pendientes de conocer cuándo podrán disponer de las indemnizaciones que les corresponden. La respuesta debe avanzar con la máxima celeridad y con información clara para todos los afectados", ha afirmado.

El diputado nacional ha insistido en que conocer el estado de tramitación de los expedientes permitirá disponer de una imagen más precisa de la respuesta que están recibiendo los afectados y de las necesidades que continúan pendientes en los distintos municipios de la provincia.

"Lo que queremos es que el consorcio responda cuanto antes, que las familias sepan en qué situación se encuentran sus expedientes y que ninguna se quede sin recibir la indemnización que le corresponda.

La prioridad debe seguir siendo que los vecinos de Granada puedan recuperar su hogar, su día a día y su normalidad lo antes posible", ha concluido.