PP de Granada valora la entrada de Inmaculada Hernández y Manuel Francisco García al PP-A como vicesecretarios generales

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada se ha felicitado este sábado por la "consolidación de su peso y protagonismo" en la nueva dirección del PP-A con la incorporación de los granadinos Inmaculada Hernández y Manuel Francisco García que asumen las vicesecretarias regionales de Infraestructuras y Vivienda respectivamente.

Además el presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, pasan a formar parte del Comité Ejecutivo Regional. Rodríguez ha destacado en un comunicado que la incorporación de Hernández y García como vicesecretarios "demuestra la fortaleza del PP de Granada, el compromiso de su militancia y la confianza que Juanma Moreno deposita en nuestra provincia como motor de ideas y talento".

"El peso que nuestra provincia tiene en la nueva dirección autonómica es el reflejo de una organización viva, unida, comprometida y preparada para seguir construyendo esa Andalucía referente que ha sido posible gracias al proyecto político de nuestro presidente Juanma Moreno", ha subrayado el presidente provincial del PP granadino.

En su opinión, bajo el liderazgo de Moreno, "Andalucía ha demostrado que el cambio era posible y que se podía gobernar de otra manera: con cercanía, moderación y eficacia y el PP de Granada está siendo protagonista ahora con más fuerza de esta nueva etapa del proyecto de nuestro presidente Juanma Moreno".

Por último, Rodríguez se ha comprometido a "seguir dejándonos la piel para que nuestros vecinos sigan confiando en un proyecto que con hechos demuestra a día a día su compromiso con Andalucía y con Granada". "Juanma Moreno ha conseguido impulsar a Andalucía hasta el lugar que merecía, y hoy nuestro presidente presenta la hoja de ruta para seguir creciendo, para seguir hacia adelante. Es un plan que nace de la escucha de los ciudadanos, de las ponencias abiertas y del deseo de trabajar cada día mejor por los andaluces", ha concluido.