PP de Granada ve "tomadura de pelo" que Díaz pida más líneas de transporte cuando "votó en contra del dinero necesario"

GRANADA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha considerado una "tomadura de pelo" que la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, haya reclamado este martes en Granada más líneas de transporte interurbano cuando, a principios de septiembre, "votó en contra en el Parlamento de Andalucía del dinero que es necesario para poder restablecer y mantener los servicios que ahora tenemos".

Saavedra ha recordado en una nota que la Consejería de Fomento, "adelantándose una vez más al Gobierno de España", aprobó un Decreto-Ley con el que ponía sobre la mesa 17 millones de euros para garantizar el mantenimiento de las líneas y ayudar a las empresas operadoras ante los gastos extra derivados de la pandemia.

Todo ello, además teniendo en cuenta que el dinero comprometido por el Gobierno de Sánchez, "lo estamos esperando, pero no llega". "Las previsiones apuntan a que no llegará hasta finales de este año: a día de hoy no hay un solo euro sobre la mesa", declara.

A juicio del secretario general del PP de Granada, esta confrontación permanente por la que ha optado Díaz y su "manifiesta contradicción" votando en contra de este decreto-ley para mantener los servicios que luego reclama evidencian "la cara dura del PSOE".

Jorge Saavedra ha insistido en que "los servicios ahora mismo están adecuados a la demanda" que "se está monitorizando diariamente". En el caso de la provincia, ha detallado que "actualmente los servicios metropolitanos están en el 71 por ciento de la oferta, mientras la demanda es del 55 por ciento".

Por ello, ha defendido que "hay un margen muy importante para garantizar el servicio".

No obstante, ha remarcado que "la Junta de Andalucía, la Delegación de Transportes y el Consorcio Metropolitano diariamente van adaptando los servicios" para poder hacer frente a la demanda existente.

"En cualquier caso, ese dinero ya está tramitándose, ya están pidiendo las empresas operadoras las ayudas necesarias porque, a pesar del PSOE y de Podemos, el dinero va llegar a las empresas y, de esa forma, la Consejería de Fomento mantiene los servicios necesarios para el área metropolitana de Granada y la provincia", prosigue el secretario general del PP de Granada.

Por último, Saavedra ha exigido "más coherencia" a Susana Díaz, por considerar que "si en realidad le preocupa el transporte y conexiones en la provincia, en lugar de confrontar con la Junta de Andalucía, que sí está adoptando medidas, debería reclamarle al Gobierno de España esos servicios de AVE suprimidos".

Saavedra ha declarado que los servicios de AVE "no llegan actualmente al 50 por ciento". Por ello, ha instado a Díaz a reclamar "a sus compañeros de filas, al socialista Pedro Sánchez, lo mismo que reclama a la Junta de Andalucía".