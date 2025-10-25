El PP insiste en "plena garantía asistencial" de Hospital de Andújar y lamenta "cruzada del miedo contra la sanidad"

JAÉN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Jaén Lola Martín ha insistido este sábado en "la total garantía" de la atención sanitaria en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) y en el conjunto del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, ha lamentado la "cruzada orquestada para infundir temor en la ciudadanía por intereses electoralistas, desprestigiando nuestro sistema y a nuestros grandes profesionales sanitarios".

Martín ha destacado la "absoluta normalidad" en el funcionamiento del hospital andujareño, "cuyo equipo directivo trabaja intensamente para ofrecer la mejor atención sanitaria. Hay problemas puntuales, como en todos los hospitales de España, pero servicios como Urgencias o Dermatología funcionan con plena normalidad".

Por ello, la 'popular' ha pedido a los andujareños y a los vecinos de la comarca que "no se dejen engañar", al tiempo que ha afirmado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "está volcado en seguir reconstruyendo la sanidad pública que heredamos destrozada por el PSOE".

"Ahí está el compromiso presupuestario de la Junta de Andalucía, destinando en 2026 uno de cada tres euros del presupuesto a sanidad (16.265 millones de euros). "¿Eso es desmantelar el sistema? Basta de bulos", ha sentenciado en un comunicado.

Así, en el caso del Hospital de Andújar ha enumerado "avances concretos: especialidades cubiertas, listas de espera quirúrgicas a cero bajo el decreto de garantía, un nuevo módulo Materno-Infantil o la instalación de una resonancia magnética de 1,5 Teslas".

Ha valorado que "con una inversión cercana al millón y medio de euros, por primera vez en su historia, el hospital contará con este servicio propio, lo que reducirá tiempos de espera, evitará traslados y mejorará la accesibilidad de los pacientes". "Desde 2019 son más de diez millones de euros de inversión en equipos. Reconocemos que queda mucho por hacer, pero el camino es el correcto", ha subrayado.

Por ello, "ante esta realidad", la parlamentaria ha criticado esta "cruzada para meter miedo liderada por el PSOE", a quien acusa de "actuar a la desesperada por estar hundido en las encuestas, dispuesto a todo por un puñado de votos".

Además, ha contrapuesto la situación actual con la gestión socialista: "Hemos pasado de estar a la cola de España a, por primera vez en la historia, estar por encima de la media nacional en gasto sanitario por habitante".

Por último, ha insistido en que "no todo vale. Les da igual arrastrar la imagen del sistema sanitario público andaluz y la de sus profesionales con tal de arañar votos. No les importan las mujeres, ni los andujareños ni los jiennenses. Es una vergüenza y una irresponsabilidad. Su único objetivo es atacar al Gobierno andaluz con mentiras".

"Quienes callaron durante años mientras el PSOE destrozaba nuestra sanidad, con recortes de 1.600 millones de euros y medio millón de andaluces en listas de espera ocultas, ahora se cuelgan de la pancarta para manipular a los vecinos y sacar rédito político", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que "fue el PSOE quien, con María Jesús Montero de consejera, destinó más dinero que nadie a la sanidad privada". "Y actualmente las comunidades del PSOE gastan más que la Junta en conciertos con la privada ¿Dónde está la privatización?", se ha preguntado.