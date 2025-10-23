PP insta al alcalde de Jaén a "presionar" en Madrid para acabar con "el deplorable" estado del sistema ferroviario

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha instado al alcalde, Julio Millán (PSOE) a presionar al Gobierno de España para acabar con "el deplorable" estado del sistema ferroviario, que este jueves ha registrado una nueva incidencia cuando un cortocircuito en una línea aérea de una vía ha dejado la estación de tren sin luz y sin poder dar entrada y salida a los trenes.

González ha calificado de "situación límite" que está siendo "consentida" por el gobierno local (PSOE y Jaén Merece Más). Para González, lo ocurrido este viernes es "el colofón de una serie sostenida de incidencias, como la que la semana pasada motivó que el viaje entre Jaén y Sevilla durará seis horas".

Para el portavoz popular, la última incidencia "evidencia la marginación de la capital en materia ferroviaria, discriminación de impronta socialista con el visto bueno de Jaén Merece Más". "Es una pena que a ambos partidos les parezca bien que no tengamos trenes de alta velocidad y que nadie llegue a su destino a tiempo", ha dicho González.

Ha añadido que a fin de acabar con "la discriminación" que, según el González, sufre la provincia en materia ferroviaria, es preciso que "PSOE y Jaén Merece Más presionen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Es una vergüenza que ante esta situación insostenible no hagan nada. Es una vergüenza que el alcalde, el presidente de la Diputación, el PSOE y Jaén Merece Más sean cómplices de la situación", ha dicho González.

En opinión del portavoz popular, "la inacción" de las dos formaciones políticas que gobiernan Jaén es tanto más grave "si se tiene en cuenta que el fortalecimiento del sistema ferroviario está incluido en el acuerdo que propició la moción de censura" que en enero de este año desalojó al PP de la Alcaldía.