El PP insta a la Diputación a que reclame obras hidráulicas "de manera urgente" al Gobierno de España

JAÉN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado a la institución jiennense que "arrime el hombro" para hacer frente a la sequía y le ha instado a que reclame "de manera urgente" al Gobierno de España inversiones y las grandes obras pendientes con la provincia en materia hídrica, "claves para evitar futuras restricciones y cortes de suministro en nuestros municipios".

Así lo ha indicado su portavoz en la Administración Provincial, Luis Mariano Camacho, recordando que las cuencas que pasan por Jaén son la del Guadalquivir y la del Segura "y ambas son competencia del Estado", informa el Partido Popular en una nota de prensa.

Por eso mismo, ha incidido, a la Junta no le corresponde incluir ninguna actuación en la provincia en sus decretos de sequía, "haga cuatro o cuarenta", por más que insistan los socialistas jiennenses que, "o bien no se saben las competencias de cada administración por ineptitud, o bien intentan engañar a los jiennenses con un tema tan sensible para rascar un puñado de votos".

"Lo lamentable es que le pidan planes e inversiones contra la sequía al Gobierno andaluz, que no tiene competencias, y no le pidan nada a Pedro Sánchez, que sí las tiene y es el responsable, el que debe actuar con premura y tiene olvidada nuestra tierra mientras en otras provincias está acelerando este tipo de obras", ha criticado Camacho.

Los pantanos de la provincia de Jaén se encuentran de media al 20% de su capacidad, en pleno invierno, y hace unos días el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Gobierno, garantizaba el agua en Jaén para consumo humano sólo para un año o año y medio. "La situación es muy preocupante, las últimas lluvias sirven de muy poco y no podemos mirar para otro lado porque la sequía no es algo coyuntural en nuestra tierra sino estructural. Jaén necesita cuanto antes los proyectos pendientes del Gobierno central, que son muchos y de envergadura", ha subrayado.

Es por todo ello que insta a Diputación a que solicite al Estado las inversiones necesarias para mejorar y optimizar el sistema en Jaén y para la puesta en marcha de infraestructuras de su competencia como la presa de Siles, inaugurada en 2015 y que sigue sin funcionar por la falta de conducciones.

Otros ejemplos son la Balsa del Cadimo en la capital, finalizada en 2018 y sin uso aún; la construcción de la presa de la Cerrada de la Puerta, en Pozo Alcón, que lejos de impulsarse en la actual situación de sequía ha sido eliminada del Plan Hidrológico Nacional "con el silencio cómplice de los socialistas jiennenses, una inversión prevista de 70 millones de euros que se ha borrado y sólo se ha dotado hasta 2027 el estudio de viabilidad, ni siquiera el proyecto"; la ampliación de riego del Guadalmena; las obras de modernización de la comunidad de regantes del Rumblar; así como otras declaradas de interés general del Estado y que la Junta ha propuesto al Ministerio que financie con los fondos Next Generation.

"Hablamos de una provincia eminentemente agrícola como la nuestra y donde buena parte de la superficie de olivar es ya de regadío, por lo que se trata de obras que más que necesarias son imprescindibles", ha recalcado.

Además, ha incidido en que la propia Diputación, "dentro de sus posibilidades, ponga medios y fondos para paliar el mayor problema probablemente al que nos enfrentamos actualmente", abogando por la puesta en marcha de un plan para mejoras de suministro y abastecimiento de agua, así como realizar intervenciones urgentes en materia hídrica en municipios que lo necesitan y que han quedado fuera del presupuesto de 2024 pese a las peticiones previas, desde la creación de depósitos para evitar cortes como en Hinojares, a sondeos de emergencia cuando sea posible.

"La razón de ser de la Diputación es, sobre todo, la de auxiliar a los pequeños municipios y en el caso del agua hablamos de un bien básico, por lo que en todo aquello que esté en su mano debe hacer el esfuerzo", ha señalado, recordando que ya ha habido localidades jiennenses con restricciones nocturnas, como Fuensanta de Martos o Larva.

En este sentido, Camacho ha puesto de ejemplo al Ejecutivo de Juanma Moreno, que incluso sin tener la mayoría de competencias "va hacer obras de mejora en el sistema de abastecimiento de agua del Quiebrajano y el del Víboras, ha invertido 180 millones de euros desde 2019 en infraestructuras hidráulicas y depuración de aguas residuales y está dando ayudas directas a agricultores y ganaderos por la sequía".

"Hablamos de intervenciones concretas y no de vender humo con planes como el conveniado con el Ministerio y Diputación, en el que esta última invertirá cinco millones este año, apenas el 1,5% de su presupuesto y si realmente llega a invertirlos, pese a ser posiblemente el mayor problema al que nos enfrentamos", ha lamentado.