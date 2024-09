El PP de Jaén acusa a la Diputación de "no contar con el sector turístico" para la promoción de la provincia

JAÉN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del Partido Popular de Jaén Juan Morillo ha denunciado este domingo el "desprecio" del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, al sector turístico jiennense "sin contar con él para la promoción de la provincia y ni siquiera informarle de lo acordado".

"Estamos en septiembre y los profesionales jiennenses no conocen a estas alturas el plan de promoción del tercer y cuarto trimestre de este año, y eso que el tercero está finalizando", ha apuntado Morillo. Es más, la Diputación no convoca el Consejo Provincial de Turismo desde febrero ni una comisión de trabajo desde hace año y medio, desde abril de 2023, según dice.

Para el popular, "no es que no se nos presente el plan de promoción en el pleno del Consejo Provincial, lo que nos preocupa es que tampoco lo conocen los empresarios, con lo cual no pueden prever la asistencia a los eventos promocionales". "Mucho nos tememos", ha añadido Morillo, "que la realidad es que el área de turismo no tiene ninguna planificación, que va improvisando, y por eso no pueden presentar al pleno y a la sociedad el plan de promoción con la antelación suficiente".

Francisco Javier Lozano ha recalcado además que "en el tercer trimestre, en una época del año en la cual Andalucía se llena de turistas extranjeros, no ha habido ni una acción comercial de Diputación fuera de Jaén en los meses de agosto y septiembre, tal y como sucedió el año pasado. Ni una sola campaña de promoción en la Costa del Sol, ni siquiera en la Costa Tropical tan cercana, o en cualquier otro destino que se llena de extranjeros, que vienen aquí, que no hay que ir a buscarlos, que nos cuesta bastante menos conseguir que conozcan y les suene 'Jaén Paraíso Interior'".

"De hecho, mientras Reyes y Lozano andan dando la espalda al sector, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha seguido trabajando y buscando abrir o potenciar nuevos mercados para el turismo en Andalucía, como por ejemplo acompañando al presidente Juanma Moreno en su visita a China, desde donde llegaron el año pasado 60.000 turistas", ha destacado.

El diputado ha señalado, además, "el despropósito" de que la Diputación jiennense mantenga el punto de información turística del Aropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén "sin personal para atender a los viajeros, desde hace tres años, desaprovechando el incremento de usuarios de la terminal que están ahí, al lado de nuestra provincia".

Por todo ello, Morillo ha emplazado a Reyes a convocar urgentemente el Consejo y las comisiones, que sirven para trabajar codo con codo con los empresarios y profesionales del sector para mejorar la oferta, abrir mercados y conocer sus necesidades, además de rendir cuentas de la promoción turística de Jaén que está haciendo la Diputación.