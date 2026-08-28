PP de Jaén afirma que la UJA afronta el futuro "con más recursos y oportunidades que nunca" por la apuesta de la Junta

La parlamentaria andaluza por el PP de Jaén María José Carmona. - PP DE JAÉN

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha afirmado que la Universidad de Jaén (UJA) afronta el futuro "con más recursos, más titulaciones y más oportunidades que nunca" gracias a la "apuesta rotunda" de la Junta de Andalucía por la educación pública de calidad y el desarrollo de la provincia.

Así lo ha indicado este viernes en una nota la parlamentaria autonómica María José Carmona, quien ha aludido las "enormes posibilidades de crecimiento" de la institución y a la "mano tendida permanente" que el Gobierno andaluz tiene hacia ella.

Una disposición que ha ejemplificado en el marco de trabajo abierto entre el delegado de la Junta, Erik Domínguez, y el rector, Nicolás Ruiz, con el que mantuvo su primer encuentro institucional, en el que se acordaron reuniones periódicas.

"La universidad es una herramienta vertebradora e indispensable para nuestra tierra y cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno andaluz", ha destacado, no sin añadir que los datos reflejan este "compromiso histórico".

En este sentido, Carmona ha apuntado que la asignación para la UJA en 2026 supera los 112 millones de euros, frente a los 87 millones de 2019, último presupuesto del PSOE en el gobierno de la Junta, lo que supone un incremento del 29 por ciento. Además, la financiación por alumno ha pasado de 5.670 a 7.337 euros.

"Son cifras que hablan por sí solas y que desmontan cualquier relato de falta de compromiso. El modelo actual consolida a la UJA como referente de conocimiento, retención de talento y dinamización económica", ha manifestado.

La parlamentaria también se ha detenido en la ampliación de la oferta académica: desde este curso 2026-2027, la UJA incorporará el Grado en Industria Digital, el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, dentro de una planificación que contempla 16 nuevas titulaciones hasta 2028. A ello ha sumado el grado en Ciencias, Gestión y Política en Salud Global, impulsado en el marco del consorcio europeo Neolaia.

"Estamos hablando de más formación, más especialización y más oportunidades para nuestros jóvenes, pero también de una universidad más conectada con las necesidades de Jaén y con los sectores que van a generar empleo y riqueza en nuestra provincia", ha subrayado.

Igualmente, tras aludir al cumplimiento de "una demanda histórica" con la implantación del Grado de Medicina, Carmona ha resaltado el nuevo edificio de Ciencias de la Salud en el Campus de las Lagunillas.

Una infraestructura de 21 millones de euros que refuerza la capacidad docente e investigadora de la UJA, englobada en los más de 27 millones de euros destinados a infraestructuras. "Todo ello mientras se hacía frente al agujero millonario heredado de la etapa socialista", ha concluido.