Puente vuelve a responder al CEO de Ryanair: "Si no te gustan nuestras reglas, vuela a otro sitio"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a responder a las acusaciones del CEO de Ryanair, Michael O'Leary, y ha subrayado que "las tasas de los aeropuertos españoles son lo suficientemente bajas para que una sola persona de Ryanair se haya embolsado 100 millones de euros el año pasado".

"Sé sumar perfectamente. Ya sabes: Si no te gustan nuestras reglas vuela a otro sitio", ha respondido Puente en su cuenta de X al CEO de Ryanair, quien calificó ayer de "fracasado" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

O'Leary negó que los recortes de vuelos de la aerolínea en los aeropuertos regionales españoles respondan a una falta de aviones y defendió que la compañía cuenta este verano con 648 aeronaves, 29 más que en 2025, y prevé aumentar su tráfico de 208 a 216 millones de pasajeros este año.

El CEO de Ryanair insistió en que el problema está en las tasas e impuestos aeroportuarios. En este sentido, citó como ejemplos a Eslovaquia, Irlanda, Suecia e Italia regional, donde, según ha señalado, se están reduciendo los impuestos a la aviación.

Para concluir su mensaje publicado en su cuenta de X, el consejero delegado de la aerolínea elevó el tono contra Puente e ironizó sobre sus conocimientos matemáticos. En este sentido, afirmó que enviará al ministro un ejemplar del libro "'Basic Maths for Dummies'" ('Matemáticas básicas para tontos').

De esta forma, Puente y O'Leary continúan intercambiando acusaciones a través de las redes sociales después de varios días de enfrentamiento, iniciado a raíz de unas declaraciones del ministro en una entrevista con Europa Press, en la que acusó a la aerolínea de "disfrazar" sus problemas de falta de aviones con sus críticas a las tasas de Aena, unas afirmaciones que la compañía tachó de "falsas".

Así, el ministro vuelve a contestar públicamente a O'Leary y mantiene abierto el enfrentamiento que ambos protagonizan en las redes sociales desde hace varios días.

El enfrentamiento se produce en un contexto de tensión entre Ryanair y Aena por las tasas aeroportuarias y por la presencia de la aerolínea en los aeropuertos españoles, una cuestión sobre la que Puente y O'Leary han mostrado posiciones enfrentadas.