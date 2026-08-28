Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los fallecidos en las inundaciones en el norte del país

Vista de dron de los efectos de las inundaciones en Nuwakot, Nepal
Vista de dron de los efectos de las inundaciones en Nuwakot, Nepal - Europa Press/Contacto/Sulav Shrestha
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 5:29
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MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas este miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.

En concreto, son 469 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones, según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.

Asimismo, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644).

También ha señalado que 28 agentes siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.

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