El PP de Jaén critica la "supresión" de siete cursos monográficos en la Universidad Popular Municipal

Archivo - La concejala del PP en el Ayuntamiento de Jaén Carmen Rueda. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este miércoles la "supresión" de siete cursos monográficos cuatrimestrales del plan de estudios de la Universidad Popular Municipal (UPM).

Así lo ha indicado en una nota la concejala 'popular' Carmen Rueda, quien ha considerado que "revela el deterioro de la institución académica" desde que la gestiona el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más.

Los cursos suprimidos son adiestramiento de base y educación canina, escultura y modelaje artístico, guitarra moderna, animación y motion graphics, iniciación al diseño gráfico, ilustración digital e iniciación a la equitación.

Todos formaron parte del plan de estudios del segundo cuatrimestre del curso 2023-2024 ofertado durante la etapa de gobierno liderada por el PP, según la edil, quien ha cuantificado la "pérdida económica" para el Ayuntamiento en 11.850 euros (5.925 en 2025 y la misma cantidad en 2026).

Además, ha cifrado en 140 el número de alumnos que han perdido la posibilidad de acceder a esta modalidad formativa sin tener otra opción, punto en el que ha lamentado que "no se les haya ofrecido una alternativa equivalente en formato, duración y especialización".

En este sentido, ha afirmado que "el programa NEXT no es sustitutivo porque, aunque aporta valor como complemento innovador, no alcanza el nivel especializado que requiere el alumno ni, en consecuencia, cuenta con la relevancia formativa de los cursos suprimidos". A ello ha sumado que "impide al Ayuntamiento obtener el volumen de ingresos que generaban los monográficos cuatrimestrales".

Rueda ha añadido que tampoco sustituye a los cursos porque, mientras que los monográficos se desarrollaban durante casi cuatro meses, "los NEXT son de corta duración", con clases magistrales de un día, talleres de fin de semana, tertulias y foros. "Se trata de una opción mucho menos comprometida con los alumnos", ha concluido.