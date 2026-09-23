PP Jaén culpa al alcalde que la deuda municipal registre el "récord" de 670 millones a ocho meses de las municipales

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa, ha culpado al alcalde, Julio Millán (PSOE), de estar conduciendo a la ciudad hacia una "segunda etapa negra" caracterizada por la acumulación de obras sin planificación, anuncios con fines electoralistas y un incremento "récord" de la deuda municipal a menos de un año de las elecciones municipales de 2027 y que ha situado, según los populares, en 670 millones de euros.

En una rueda de prensa para hacer balance del inicio del curso político, Losa ha mostrado su preocupación por que el regidor pretenda levantar con obras la capital "cueste lo que le cueste y perjudique a quien perjudique" con el único objetivo de llegar a la cita electoral con una cartera de inauguraciones fruto de una gestión "a salto de mata".

En este sentido, ha establecido un paralelismo con el mandato de la socialista Carmen Peñalver (2007-2011), un periodo en el que, según ha recordado, se iniciaron actuaciones que quedaron inacabadas o generaron costes millonarios.

El portavoz popular ha puesto el foco sobre la situación económica del Consistorio, detallando que la deuda global ha aumentado en 35 millones de euros desde la moción de censura que desbancó al PP en enero de 2025 y en 107,3 millones desde que Millán accedió por primera vez a la Alcaldía.

Asimismo, ha advertido de que la cuenta 413, que recoge las facturas por obras y servicios realizados sin contrato, ha pasado de 10,5 a 17,7 millones de euros en el último año y medio, mientras que la deuda financiera se ha incrementado en 18 millones desde enero de 2025 y en 140 millones desde 2019, alcanzando los 588 millones de euros.

Ante estos datos, Losa se ha dirigido directamente a los socios de Gobierno de Jaén Merece Más (JM+) para preguntarles "dónde están" y qué opinan de ser "coautores de un incremento de 35 millones de euros de deuda" tras haber justificado la moción de censura en la necesidad de mejorar las finanzas municipales.

Desde el PP han criticado que el gobierno local de PSOE y Jaén Merece Más haya anunciado en los últimos meses más de un centenar de proyectos por un valor superior a los 105 millones de euros, muchos de ellos sin iniciar y carentes de un "concepto claro" de modelo de ciudad.

Losa ha reprochado que la ciudad lleve casi dos años sin planes de asfaltado, acerado o señalización vial, y ha tildado de "ocurrencias" medidas relativas a la venta del Ayuntamiento, el alquiler del edificio de Correos, la implantación de mil plazas de zona azul o el anuncio de 5.500 viviendas tras siete años sin promover vivienda pública.

Como contraposición, el portavoz ha defendido el modelo diseñado por el PP para el eje de la avenida de Madrid, el parque de la Concordia y la estación de autobuses, orientado a ampliar espacios peatonales, reducir el tráfico y dinamizar el centro con un aparcamiento, un hotel y zonas de ocio. Por el contrario, ha lamentado que el actual ejecutivo mantenga el paso diario de más de 300 autobuses en la avenida de Madrid mientras suprime un carril de circulación.

Por último, Losa ha destacado que el PP afronta el nuevo curso político con Isabel Azañón como futura candidata a la Alcaldía, de quien ha ensalzado su "amplio conocimiento" de la administración local y su experiencia de gestión junto a los exalcaldes José Enrique Fernández de Moya (PP) y Javier Márquez (PP).

El portavoz ha garantizado que, bajo el liderazgo de Azañón, el PP apoyará cualquier actuación que sea beneficiosa para Jaén y dará continuidad a todos los proyectos viables que estén en marcha. "Ningún proyecto de los anunciados se va a quedar en el cajón", ha concluido.