PP de Jaén denuncia el "aislamiento ferroviario" de la provincia y contrapone el modelo autonómico al Gobierno central

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general provincial, Elena González, en un encuentro de trabajo con la ejecutiva local de Andújar. - PP DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general provincial, Elena González, han mantenido este lunes un encuentro de trabajo con la ejecutiva local de Andújar en el marco de la campaña de actos del partido en la comarca. Durante la reunión, Domínguez ha contrapuesto la gestión del alcalde andujareño, Francisco Carmona, y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, frente al "maltrato" que, a su juicio, inflige el Ejecutivo central a la provincia con el "aislamiento ferroviario".

En este sentido, el dirigente popular ha denunciado el "déficit de infraestructuras" que sufre la provincia jiennense por el Gobierno de Pedro Sánchez. Frente a esta situación, Domínguez ha contrapuesto el "contrato con España" propuesto por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacando compromisos como el plan para la creación de "un millón de viviendas a nivel estatal" e intervenciones específicas en las comunicaciones de la provincia: "acabaremos con el grave déficit de infraestructuras".

Asimismo, el líder provincial del PP ha instado a la formación local a intensificar el trabajo "calle a calle y pueblo a pueblo" para trasladar propuestas a los vecinos desde "la escucha activa y el diálogo", marcando distancias con la "polarización y el enfrentamiento" que ha atribuido al Partido Socialista.

De igual forma, ha destacado que estas reuniones están sirviendo para recoger de la mano de los presidentes locales, alcaldes y portavoces las demandas particulares de cada territorio "para trasladárselas a la nacional y que formen parte del contrato por España recogiendo aquellas soluciones que pongan fin al daño que Sánchez le ha hecho a la provincia".