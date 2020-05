PP de Jaén exige a Reyes que rectifique y permita el debate de mociones en el Pleno de la Diputación

JAÉN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Jaén y coordinador general del PP jiennense, Miguel Contreras, ha mostrado su rechazo a la decisión del presidente de Diputación, Francisco Reyes, "de no incluir el debate de mociones en la próxima sesión del Pleno del ente provincial". Por ello, ha exigido a Reyes que rectifique esta decisión y permita el debate de mociones en el Pleno.

De esta manera, el diputado provincial ha lamentado que el presidente del ente se escude "en la situación de estado de alarma para impedir que se debatan propuestas de los grupos" y ha señalado que "parece ser que Reyes se encuentra muy cómodo con esta situación y prefiere aplicar la mordaza a la oposición".

El PP de Jaén ha recordado que la Diputación tiene aprobado celebrar Plenos ordinarios todos los meses y que la ley obliga a que en este tipo de sesiones se incluya una parte de control y fiscalización del equipo de gobierno "para facilitar que la oposición pueda presentar propuestas, y además es la única vía por la que se pueden debatir iniciativas de quienes representamos a miles de jiennenses".

En este sentido, los populares han comunicado desde una nota de prensa que ni la sesión de abril ni la de mayo se han convocado con carácter ordinario y "con ello Reyes lo único que ha hecho es evitar que pudieran debatirse nuestras mociones y vulnerar así un derecho constitucional".

Contreras ha indicado que la legislación local "es muy clara y establece que es obligatorio celebrar sesiones ordinarias para posibilitar que la oposición ejerza su derecho a control y fiscalización, pero aquí parece que Reyes quiere escapar a ese control o quizás lo que no quiere es tener que posicionarse en temas de actualidad y demostrar si defiende a Sánchez o a los jiennenses".

El PP de Jaén ha exigido al presidente de la Diputación que "asuma el juego democrático y rectifique, convocando la sesión del Pleno del próximo viernes 29 como de carácter ordinario e incluyendo las mociones que se han presentado en tiempo y forma, porque de lo contrario será una muestra evidente de que Reyes aplica la mordaza a la oposición".

El portavoz de los populares en la Diputación ha incidido en que "aunque la ley ampare al presidente para conformar el orden del día, lo que no es de recibo es que desde el dos de marzo los grupos de la oposición estén silenciados por Reyes y no se nos permita debatir mociones".

"Es una actitud totalmente antidemocrática, que dice mucho del nulo talante de diálogo del PSOE de Jaén, que parece vivir muy cómodo en el estado de alarma", ha apostillado Contreras.

Al hilo de las cosas, desde el PP de Jaén se ha informado que el grupo popular presentó en tiempo y forma las dos mociones que debería haberse incluido en el orden del día del Pleno a celebrar el 29 de mayo.

Por su parte, Contreras ha relatado que una moción "pedía que la Diputación de Jaén rechazase la intención del gobierno de Pedro Sánchez de quitarle a los ayuntamientos sus ahorros para pagar las promesas a sus socios".

Asimismo, se pedía a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de los planes de empleo, así como la exigencia a las administraciones central y autonómica de cumplir con sus planteamientos sobre la puesta en marcha de la ITI para la provincia.

Los populares han lamentado que "Reyes no quiera posicionarse, parece que teme debatir esta moción ya que quizás no sepa si apoyar a Sánchez e Iglesias en su intentona de apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos o defender a los municipios de esta provincia, y ante ese dilema ha preferido no incluir el debate de mociones en el Pleno".

La otra moción popular versaba sobre la petición para que se cree una Comisión en el seno de la Diputación donde se debatan y se diseñen las medidas para el futuro de la provincia. Es decir, crear un órgano de participación donde "todos podamos opinar y aportar para impulsar a nuestra provincia tras esta crisis, pero parece que Reyes ha optado por el ordeno y mando en esta crisis".

"Lamentablemente sus predicamentos sobre la lealtad no se los ha aplicado a sí mismo; una demostración más de que una cosa es predicar y otra dar trigo", ha concluido Contreras.