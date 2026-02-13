El PP de Jaén inaugura el foro 'Andaluzas que lideran a tu lado' para visibilizar y empoderar a la mujer rural

Nuevo ciclo de foros 'Andaluzas que lideran a tu lado'. - PP JAÉN

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha inaugurado este viernes un nuevo ciclo de foros de escucha a la sociedad jiennense donde la mujer es la protagonista, con el espacio 'Andaluzas que lideran a tu lado' que está coordinado por la secretaria general del PP de Jaén, Elena González quien ha destacado que "las mujeres jiennenses son ejemplo de crecimiento personal y profesional, son luchadoras y guerreras, ahora son ellas generadoras de empleo y riqueza".

Según ha detallado el partido en una nota, este primer encuentro ha girado en torno a la mujer en la agricultura y la agroindustria, y sobre el papel de la mujer rural, "tan imprescindible en una provincia como Jaén eminentemente rural y agrícola", ha dicho el presidente provincial, Erik Domínguez, y que han "encontrado con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, un gobierno que las escucha, las protege y las ayuda a emprender".

En el foro, moderado por la empresaria Carmen Nieto, se han celebrado dos mesas, una con un carácter rural, en la que han participado cuatro mujeres referentes del sector desde distintos puntos de vista. La agricultora, empresaria y miembro de Asaja María del Rosario Anguita ha hecho referencia a la necesidad de simplificar la burocracia y "que no se legisle de espaldas a los que verdaderamente conocen el campo, de los agricultores y ganaderos".

Por su parte, la veterinaria y ganadera Belinda María Carrillo ha pedido que se fomente con grandes campañas el relevo generacional, que se haga mayor inversión en I+D+i, sobre todo en vacunas para las enfermedades emergentes del ganado, y ha hecho especial hincapié en "el daño que haría al sector agroalimentario el acuerdo de Mercosur que permitiría la importación de productos sin que cumplan la normativa europea y sin los adecuados estándares de calidad".

Raquel Muñoz es trabajadora de la empresa 'Mariscos Castellar' y ha destacado la necesidad de mejorar las telecomunicaciones del mundo rural, al igual que las infraestructuras viarias porque "empresas que se ubican en municipios rurales se encuentran en muchas ocasiones aislados y eso impide competir en igualdad de condiciones". Asimismo ha manifestado la problemática que encuentran las empresas con los cambios legislativos en Derecho Laboral.

Asimismo, la directora operativa de Oleícola Jaén, Carmen Morillo, ha pedido que las administraciones remen en la misma dirección que las empresas oleícolas para la promoción de los AOVEs para aumentar su consumo y que los precios sean sostenibles para los productores. También ha coincidido en la necesidad de simplificar burocracia, facilitar el relevo generacional y seguir ayudando para la modernización de las explotaciones o revalorizar aquellas que no puedan modernizarse por sus características. "Entre todos debemos lograr que los consumidores aprecien nuestro aceite y pague por él un precio justo", ha apostillado.

La segunda mesa, centrada en la cohesión social, ha contado con mujeres de distintas asociaciones referentes. María Isabel García, de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha expuesto la necesidad de acercar a la mujer rural al mercado laboral para fomentar su autonomía. En este contexto, ha señalado que la labor de la mayoría de las mujeres en el mundo rural es un trabajo "silencioso e invisible", pero hay que "crear oportunidades de trabajo de buena calidad". Además, ha pedido a las administraciones que "no mermen la prestación de servicios en los pueblos y fomenten el acceso a la vivienda en estos territorios, porque eso está provocando una gran despoblación".

Por otro lado, la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (Ceres), Ana María Vilchez, ha pedido a las administraciones una puesta en valor de la mujer en el entorno rural, pero "de la mujer actual, formada, preparada, con ganas de hacerse un hueco en el mercado laboral y que pone pasión a todo lo que hace", pidiendo que se acabe con los "viejos estereotipos de la mujer rural".

Asimismo, Amalia Arjonilla, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), ha explicado que una de las áreas en las que buscan centrarse es en facilitar a las mujeres el acceso a la titularidad compartida, para que "dejen de trabajar en la sombra". Además, impulsan talleres de emprendimiento rural y de corresponsabilidad, tan necesarios en el entorno rural para fomentar la conciliación laboral y familiar, así como charlas de empoderamiento. Arjonilla ha insistido en que "el 60-70 % de las explotaciones agrarias cuentan con mujeres al frente, pero muchas lo hacen desde la sombra, y es fundamental darles visibilidad".

Raquel Santiago, de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España (Amcae) ha señalado algunos de los retos que atraviesa el olivar, afirmando que "todos pasan porque no nos creemos lo que valemos". Además, ha destacado la importancia de posicionar a Jaén en el mapa, ya que "somos responsables del 20% de la producción mundial", al tiempo que ha asegurado que "es imprescindible situar a la mujer en la toma de decisiones".

En su opinión, "las mujeres están más formadas que nunca pero históricamente no han podido parte ni en las asambleas ni en los Consejos Rectores". Para ella, "es fundamental que las mujeres estén donde se toman las decisiones y para ello la administración debe colaborar para la realización de jornadas que nos permita unir a las mujeres y mermar las diferencias que hemos sufrido con respecto a los hombres".

En este encuentro con la sociedad jiennense, además de mujeres referentes en este ámbito, ha participado la coordinadora regional del PP de Andalucía en materia de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien ha sido la responsable de clausurar el acto. En su intervención, ha destacado la importancia de estos foros sectoriales que "llevamos meses celebrando y que ahora hemos querido centrar en ellas, para mantener una red de escucha activa con las jiennenses y defender y proteger su liderazgo en esta tierra".

García ha añadido que, considerando que el 94% de los municipios andaluces son rurales y que en ellos reside el 51% de la población, "queda muy claro que la acción debe dirigirse al desarrollo, apoyo y fomento del mundo rural, para lograr que la fijación de población se haga de manera sensata y acorde con las necesidades de quienes viven en estos territorios. De ahí la importancia de la escucha activa en espacios como este".