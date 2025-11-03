El PP de Jaén pide a la Diputación extender las ayudas a la vivienda "a más municipios en riesgo de despoblación"

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha solicitado "celeridad" con las ayudas que esta administración ha puesto en marcha en materia de vivienda en la Sierra de Segura y ha defendido "extenderlas a más municipios en riesgo de despoblación".

"La Diputación no puede seguir actuando a golpe de anuncio. Necesitamos rapidez, eficacia y una estrategia real contra la despoblación que abarque a toda la provincia. Jaén no puede permitirse perder más habitantes ni más oportunidades", ha dicho este lunes en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho.

En este sentido, ha abogado por poner en marcha un plan provincial integral al considerar que se trata de "un problema provincial que va más allá de la Sierra de Segura".

Tras recordar que el PP lleva "mucho tiempo reclamando medidas contra la despoblación", ha destacado que apoyó la modificación de crédito de un millón de euros aprobada en el último pleno para estas ayudas. No obstante, ha advertido de que "la espera está paralizando todas las ventas en la comarca".

"Los jóvenes están lógicamente pendientes de si podrán contar o no con la subvención ¿Cómo puede el señor Reyes sacar unas ayudas y promocionarlas antes de tener unas bases?", ha preguntado el portavoz.

Además, ha subrayado que la despoblación no es un problema exclusivo de la Sierra de Segura y "más del 60 por ciento de los municipios jiennenses están en riesgo, según la Estrategia frente al Desafío Demográfico 2025-2030 de la Junta de Andalucía". Cinco de ellos --Albanchez de Mágina, Cazalilla, Génave, Hinojares y Villarrodrigo-- están en alerta roja, por lo que "no es comprensible que haya ayudas para unos y nada para los otros".

El portavoz 'popular' ha destacado que estas subvenciones son "un paso positivo", pero ha reclamado que se conviertan en un verdadero revulsivo para fijar población en toda la provincia, que desde 2010 ha perdido en habitantes el equivalente a una ciudad como Linares.

"Con incentivos a la vivienda, con el teletrabajo y con nuevas oportunidades, podemos lograr que muchos jóvenes se implanten en nuestros pueblos y no tengan que marcharse", ha manifestado.

Al hilo, ha criticado la "falta de ambición" de la Diputación jiennense, mientras otras diputaciones "están dando ayudas a la natalidad, a los autónomos o al empleo".

Finalmente, ha señalado que, "teniendo el mayor presupuesto de su historia, más de 370 millones de euros, y un remanente de 104 millones, dinero guardado en el cajón sin usar", lo que ha hecho la Diputación ha sido eliminar "por tercer año consecutivo las ayudas a autónomos, justo cuando más falta hacen".