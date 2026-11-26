Candidatos y miembros del PP de Jaén en el paseo electoral. - PP DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha hecho un llamamiento a votar "con memoria y esperanza" para acabar con "ocho años de abandono" de la provincia y "abrir una nueva etapa de gestión" liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha indicado su cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Luis Mariano Camacho, durante un paseo electoral por el mercadillo de la capital junto a los también candidatos en las elecciones del 29 de noviembre Juan Diego Requena, Antonio Losa y Javier Márquez.

"No podemos olvidar el desprecio a esta provincia, que con Sánchez ocupa el puesto 51 de 52 en inversión; el desastre del tren y de autovías pendientes, como la A-32 Bailén-Albacete o la A-81, clave para la Sierra Sur; las conducciones sin hacer de la presa de Siles o las necesidades de agua de nuestro campo", ha dicho, no sin añadir el encarecimiento de la cesta de la compra, los combustibles y la energía.

Tras apuntar que "ocho años de olvido e incompetencia no se pueden tapar con bailes, mentiras y promesas que llevan años sin cumplirse", Camacho ha animado a "votar masivamente" al PP con medidas como adaptar el IRPF a la evolución de los precios o aplicar un IVA del cero por ciento a los productos básicos para aliviar la economía de los hogares, según ha informado el PP jiennense.

"Estamos ante una oportunidad histórica para recuperar la decencia, la gestión y la confianza en las instituciones", ha subrayado el candidato 'popular'.

Tras el paseo electoral, Camacho y Requena han visitado las instalaciones de Aprompsi, donde han reafirmado el compromiso con la dependencia y la educación especial.

REUNIÓN CON EMPRESARIOS

Además, han mantenido un encuentro de trabajo con responsables de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) para trasladar sus propuestas de apoyo al tejido productivo, las pymes y los autónomos.

Durante la reunión, han señalado la necesidad de abrir una nueva etapa basada en la gestión, la seguridad jurídica y la regeneración institucional. "Es vital defender a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que contarán con todo el apoyo de Feijóo, con menos trabas y menos impuestos", ha dicho Requena.

El candidato al Senado ha defendido también la "necesidad de recuperar la independencia de las instituciones y contar con una Cámara Alta fuerte que impulse las reformas que necesita España", por lo que ha pedido el respaldo a los tres candidatos del PP de Jaén.

Por su parte, el presidente de la CEJ, Bartolomé González, ha trasladado a subrayado la necesidad de reforzar las inversiones en Jaén y acelerar el desarrollo de las infraestructuras de comunicación y eléctricas, fundamentales para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la llegada de nuevos proyectos empresariales.

Igualmente, ha incidido en la importancia de consolidar el diálogo social como herramienta esencial para alcanzar acuerdos y dar respuesta a los retos económicos y laborales. Ha apelado también a la necesidad de "recuperar un clima político basado en el entendimiento y la búsqueda de consensos" para "alcanzar grandes acuerdos sobre los problemas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos y a los desafíos que condicionan el progreso económico de la provincia".

En este sentido, ha pedido un compromiso firme en torno a proyectos estratégicos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que impulsa el Ministerio de Defensa en Jaén y "llamado a convertirse en un importante motor de desarrollo para la economía jienense y en un polo de atracción de nuevas iniciativas empresariales que contribuyan a diversificar nuestro tejido productivo".