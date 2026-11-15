El PP de Jaén traslada a los comerciantes de los mercados municipales el compromiso de Feijóo con los autónomos

Los candidatos del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Antonio Losa, y al Senado, Javier Márquez, de paseo electoral en los mercados municipales de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Antonio Losa, y al Senado, Javier Márquez, han realizado un paseo electoral por los mercados municipales de Peñamefécit y San Francisco, donde han compartido impresiones con comerciantes y vecinos.

Durante la visita, han valorado el "esfuerzo diario" de los autónomos, "fundamentales para la economía y el empleo de Jaén", y han defendido el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de "aliviar la presión fiscal y reducir las trabas burocráticas que dificultan su actividad".

Entre las propuestas del PP destacan la exención de declarar y repercutir el IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, la tarifa cero durante el primer año para nuevos autónomos y mayores facilidades para la contratación. El objetivo es que "quienes levantan cada día la persiana de sus negocios encuentren en las administraciones un aliado y no un obstáculo".