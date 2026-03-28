PP Jaén valora los trabajos de la Junta de Andalucía en la A-6175 y contemplados en el plan Andalucía Actúa

Archivo - El diputado autonómico del PP de Jaén Juanma Marchal en un pleno, en imagen de archivo. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Jaén, Juanma Marchal, ha valorado los trabajos llevados a cabo por el Gobierno autonómico en las obras de la A-6175 y que serán ejecutados en el marco del plan Andalucía Actúa.

Según ha expresado el grupo en una nota, se ejecutarán distintas actuaciones como la construcción de muros de escollera, mejoras de obras de drenaje, refuerzo de las entradas y salidas de las obras de drenaje y la dotación de cuneta revestida en la margen derecha.

De igual forma se ha contemplado, según anunció la Junta, la obra en el kilómetro 13, para proceder a la elevación de la rasante de la carretera. Esto "evitará que antes futuras borrascas se vuelvan a producir embalses de agua que provoquen los cortes de tráfico".