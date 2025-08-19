El PP lamenta el "estado de abandono y suciedad" de La Zubia (Granada) por "falta de proyecto" del gobierno local

LA ZUBIA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en La Zubia (Granada), Pepe Torregrosa, ha lamentado este martes "el estado de abandono, suciedad y decadencia" en el que, en su opinión, se encuentra el citado municipio tras casi cuatro años de gobierno de PSOE e Izquierda Unida (IU) encabezado por la alcaldesa socialista Purificación López.

En una nota, Torregrosa ha remarcado así que en este mandato sólo se ha aprobado un presupuesto, el de 2024, "que además era un presupuesto 'fake', ya que la memoria de Alcaldía no coincidía con los datos económicos reales", según ha apostillado.

Asimismo, el portavoz 'popular' ha denunciado que la alcaldesa se comprometió ante la Cámara de Cuentas de Andalucía a aprobar las cuentas de 2025 y, apenas un pleno después, "anunció que no habría presupuesto para ese año".

La situación financiera del Ayuntamiento es, a juicio de Torregrosa, "caótica", con "más de seis meses de demora en el pago a proveedores y el consecuente pago de intereses por la falta de liquidez". Además, "el retraso en la liquidación de 2024 está impidiendo el uso de los remanentes de tesorería, que superarían los siete millones de euros y podrían destinarse a cubrir necesidades urgentes del municipio", según ha advertido.

El PP denuncia que el actual equipo de gobierno "es incapaz de acometer inversiones con recursos propios" y que "únicamente se realizan aquellas financiadas al 100% por otras administraciones como la Diputación Provincial o la Junta de Andalucía".

"Se han perdido subvenciones por no poder aportar la cofinanciación del 50%, como las destinadas a la contratación de desempleados, al desarrollo del polígono industrial, a los aparcamientos disuasorios o a los baños árabes. En otros casos, han tenido que pedir prórrogas para intentar salvar la situación", ha explicado Torregrosa.

El portavoz 'popular' ha criticado que el gobierno local votó en contra de la propuesta del PP para ubicar un nuevo cementerio en el municipio, "sin presentar ninguna alternativa seria y retirando sus propias iniciativas al día siguiente de anunciarlas", según ha reprochado.

Asimismo, ha criticado que mientras "se bloquean proyectos necesarios, sí se destinan recursos a pagar viajes y estancias de conocidos de otros países bajo el pretexto de hermanamientos, cuando los vecinos de La Zubia tienen que pagarse de su bolsillo sus vacaciones".

El portavoz del PP ha concluido señalando que "La Zubia no se merece un gobierno incapaz, sin rumbo y sin proyecto". "El PSOE y sus socios de IU han demostrado que no saben gestionar y que están más preocupados de sobrevivir políticamente que de mejorar la vida de nuestros vecinos", ha sentenciado para finalizar.