PP lamenta que el PSOE en Diputación sea "cómplice" del "apagón ferroviario" que sufre la provincia de Jaén

Bancada del Grupo Popular en el pleno de Diputación - PP

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP enla Diputación de Jaén ha lamentado que el PSOE de Jaén "vuelva a dar la espalda a los jiennenses" al votar en contra de una moción del PP para exigir mejoras ferroviarias para la provincia. A juicio de los populares, los socialistas han preferido la "sumisión" al Gobierno de España antes que defender el derecho de la ciudadanía a contar con conexiones dignas.

En materia ferroviaria, el portavoz popular Luis Mariano Camacho ha denunciado que los socialistas jiennenses "son cómplices del desmantelamiento del tren en nuestra provincia". En este sentido, ha recordado que el "apagón ferroviario" que afecta a la provincia --y que se prolongará hasta finales de 2027-- "se podía haber evitado haciendo las obras por fases" .

Sin embargo, el portavoz popular ha criticado que el PSOE de Jaén votara en contra de esta alternativa, permitiendo que el Gobierno de España eligiera "la opción más barata, aislando a los jiennenses".

Asimismo, Camacho ha censurado la alternativa de transporte por carretera planteada para suplir la falta de conexiones ferroviarias, asegurando que "en la práctica supone condenar a Jaén a estar sin tren" sin ofrecer mejoras reales a los viajeros. "No se puede pedir a un jiennense que coja un autobús para bajarse en La Mancha y allí coger un tren; para eso se va directamente en autobús a Madrid", ha sentenciado.

Por otro lado, Camacho ha lamentado el voto en contra del PSOE a la moción popular sobre Ceuta, acusando nuevamente a los socialistas de "dar la espalda a los españoles y a los ceutíes". "Defender Ceuta es defender España", ha subrayado, al tiempo que ha exigido al Gobierno de España que "defienda nuestras fronteras, nuestra integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos".

Pese a estos rechazos, el portavoz popular ha valorado positivamente que el pleno haya servido para aprobar medidas que el PP "llevaba reclamando desde hace tiempo", tales como las delegaciones de servicios para el control del virus del Nilo y de las colonias felinas. "Es curioso que el PSOE vote en contra de nuestras mociones y después tenga que asumirlas como propias", ha ironizado.

En relación con las mociones presentadas por el grupo socialista, el PP ha votado en contra de la moción que exigía a la Junta la paralización de la cantera de La Lancha, en Jódar. No obstante, los populares han manifestado su apoyo a los vecinos de Jódar en la defensa de su acuífero, precisando que "la actuación administrativa se está desarrollando conforme a la legalidad y está en manos de la justicia".

Por el contrario, Camacho ha rechazado la petición de dimisión del delegado de Educación, Francisco José Solano, por el asunto del transporte escolar, defendiendo que "se actuó con rapidez y eficacia para resolver un problema sobrevenido". A su juicio, resulta "llamativo" que el PSOE exija dimisiones en este caso "mientras no asume responsabilidades ante asuntos mucho más graves, como los relacionados con Adamuz" .

Finalmente, el pleno de este martes ha acogido la renuncia a sus actas de los diputados del PP Bonoso Sánchez y Santiago Iruela, a quienes Camacho ha agradecido su "enorme trabajo, compromiso y cariño por sus comarcas". Sus puestos en el Grupo Popular serán ocupados por Francisco Martos (Mengíbar) por la comarca de Andújar, y Mari Carmen Salvador (Pozo Alcón) por la comarca de Cazorla.