PP-A no valora el documento marco de Génova para pactos autonómicos con Vox: "Todavía esa parada de autobús no toca"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha evitado este miércoles valorar el documento marco elaborado por la dirección nacional del partido sobre posibles acuerdos postelectorales con otros partidos, como Vox, apuntando que en Andalucía, que afronta el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones --que tocan en junio-- "todavía esa parada de autobús no toca".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, ha manifestado que se hace eco de las palabras del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, sobre su "vocación de llevar las elecciones a junio", de manera que "todavía esa parada de autobús no toca", en referencia a políticas de pactos con otras formaciones.

"No estamos en clave ni de negociaciones ni de pactos, sino que aquí estamos en clave de aprobar leyes e iniciativas y todavía vamos contrarreloj", según ha dicho Venzal, quien ha indicado que en el horizonte no hay "ninguna estrategia definida" en relación a acuerdos o pactos con otras formaciones.