El PP pide al alcalde de Jaén que limpie la Rambla del Deporte tras ocho meses de "abandono"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén José María Álvarez. - PP JAÉN

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, una "actuación integral e inmediata" en la Rambla del Deporte que incluya la limpieza de los túneles y los sistemas de evacuación de agua, el desbroce de los terrenos anexos y el adecentamiento del acceso principal al estadio Caja Rural La Victoria.

El concejal popular José María Álvarez ha destacado que "muchos deportistas recorren diariamente esta vía, que conecta el Olivo Arena, el estadio Caja Rural La Victoria y el complejo deportivo de La Salobreja, pero lo que encuentran es una imagen de abandono impropia de uno de los principales entornos deportivos de la capital", ha indicado la formación en una nota.

Álvarez ha explicado que "ocho meses después del tren de borrascas, las canaletas de recogida de agua continúan completamente obstruidas, los imbornales están impracticables y el túnel próximo al Olivo Arena permanece lleno de barro y suciedad". Una situación sobre la que, según ha señalado, "han dado la voz de alarma ciclistas, peatones y numerosos jiennenses que utilizan este recorrido cada tarde para pasear o practicar deporte".

"A esta falta de limpieza se suma el crecimiento de la vegetación seca en las inmediaciones de Ifeja, en las aceras y en los terrenos anexos a los túneles", ha dicho Álvarez quien ha advertido de que "el desbroce ya no es solamente una cuestión de imagen o mantenimiento, sino también de seguridad, especialmente en un verano marcado por sucesivas olas de calor y temperaturas que superan los 40 grados".

Por ello, ha señalado que "no se puede esperar a que se produzca un incidente para actuar en una zona rodeada de instalaciones deportivas, transitada diariamente por cientos de personas y situada junto a espacios tan concurridos como Ifeja".

Álvarez también ha puesto el foco en el acceso principal al estadio Caja Rural La Victoria, donde se encuentra uno de los murales realizados durante el anterior mandato. "Bajo la gestión del Partido Popular, la Rambla del Deporte ofrecía un aspecto cuidado y digno, pero el actual equipo de Gobierno no ha continuado el ajardinamiento ni ha mantenido adecuadamente una entrada al estadio que debería ser representativa de la ciudad", ha lamentado.

El concejal ha remarcado que este martes se celebró un partido de pretemporada en el estadio y que el inicio de la nueva temporada "está cada vez más próximo". En este sentido, ha considerado que "la imagen que Jaén proyecte ante los aficionados de la provincia y del resto de España no puede ser la de unos accesos abandonados, sin desbrozar y carentes del mantenimiento más elemental".

Asimismo, ha destacado que la Rambla del Deporte "fue puesta a disposición de los ciudadanos durante el mandato del Partido Popular" y que esto "supuso la transformación de un itinerario de kilómetro y medio en una vía peatonal y ciclista, con la incorporación de miles de especies vegetales y una inversión de 1,9 millones de euros". Posteriormente, ha subrayado el espacio "fue embellecido con murales dedicados a la identidad y la cultura jiennenses".

Álvarez ha añadido que "la imagen deportiva de Jaén no se proyecta desde un despacho ni con una fotografía durante una reunión en la sala de tenientes de alcalde, sino trabajando a pie de calle y cuidando los espacios que utilizan diariamente los jiennenses".

Por este motivo, ha invitado a Julio Millán "a recorrer junto al PP municipal la Rambla del Deporte para que compruebe personalmente el estado deplorable de algunas zonas y deje de ignorar una realidad que los usuarios padecen cada día".