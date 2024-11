PP pide a la Diputación de Jaén que "descongele" y aumente en 2025 la cuantía destinada al Plan de Obras y Servicios

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha pedido a la Administración provincial que "descongele" la cuantía destinada al Plan de Obras y Servicios. El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha criticado que los fondos de dicho plan "vayan a permanecer un año más congelados, sin aumentar ni un euro" mientras el presupuesto de la Administración Provincial "crece de forma importante".

"Teniendo mucho más dinero dará lo mismo a los ayuntamientos y eso que los costes se han disparado en los últimos tiempos", ha dicho Camacho en un comunicado, al tiempo que ha manifestado que la Diputación "una vez más no está a la altura de lo que nuestros municipios necesitan y del esfuerzo que realizan en el día a día".

Desde 2022 la cuantía para este plan "no se ha incrementado" y permanece "congelado" en 16,16 millones de euros, la misma cantidad que se ha destinado en 2024 y que se ha aprobado ya para 2025 "pese al fuerte incremento del coste de la vida".

"Desde el Grupo del PP de la Diputación de Jaén consideramos que este montante resulta completamente exiguo para distribuir entre los 97 consistorios jiennenses, que requieren, sobre todo en el caso de los más pequeños, de esta financiación para poder acometer obras muy necesarias, paradas en muchos de ellos por la falta de fondos, así como para el mantenimiento de servicios en estas poblaciones", ha afirmado Camacho.

Para el portavoz popular, se trata de "impulsar la economía local y de atender como es debido a los vecinos",, por lo que no se debería "escatimar ni un recurso". Asimismo, ha puesto el acento en que en la construcción la mano de obra junto con los materiales "acumula un encarecimiento, solo desde el inicio de la pandemia, superior al 28%", según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La propia Diputación, según Camacho, admite "esta injusticia" de facto, habiendo aprobado en el último pleno más de 820.000 euros para compensar a empresas de la construcción que han ejecutado proyectos de la Administración Provincial por la subida de precios provocada por conflictos internacionales como la guerra de Ucrania, por lo que ha criticado "el doble rasero" del equipo de gobierno socialista.

"Desde 2017 el presupuesto de Diputación ha subido por encima del 50% frente a un plan provincial que apenas lo ha hecho un 12%", ha subrayado Camacho, que ha incidido en que "con mucho más dinero, Diputación da casi lo mismo a nuestros ayuntamientos".

Por eso, ha dicho no entender el motivo de que no se amplíe la cuantía del plan máxime cuando "se generan millones y millones de euros en remanentes, es decir, en dinero sobrante porque no se ha usado para lo que se había presupuestado".

Por todo ello, Camacho ha instado al equipo de gobierno socialista a "recapacitar" y a aumentar la partida destinada a los planes provinciales en el presupuesto de 2025, que se debatirá en el próximo pleno.