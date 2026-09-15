PP-A pide explicaciones a Montero sobre la "colocación de familiares de cargos del PSOE" en la Junta

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUZ

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha pedido este martes a la dirigente del PSOE-A, María Jesús Montero, que dé explicaciones sobre la "colocación de familiares de cargos" del partido en la Junta, en la etapa de los gobiernos socialistas, tras conocerse un informe de la UCO.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo se ha referido al "escándalo socialista" de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo (Faffe): "Lo que describen el juez y la UCO es muy grave, 84 contrataciones investigadas, procesos sin oposición ni concurso, entrevistas personales como única prueba, requisitos diseñados a medida y correos que ordenaban colocar a familiares de cargos del PSOE y destruir después los mensajes".

"Hay datos que merece la pena repetir para que los andaluces no olviden de dónde venimos", ha recalcado Repullo, quien ha señalado que esto "ocurría en la Junta con los anteriores gobiernos socialistas", de los que Montero formó parte como consejera.

Ha manifestado que, "afortunadamente, hoy nos encontramos una Andalucía en la que el empleo público debe ganarse por mérito, capacidad e igualdad de oportunidades".