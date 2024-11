El PP pide al PSOE que deje paso a la lista más votada en Cúllar (Granada) tras quedar en "ridícula minoría"

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha pedido la dimisión de la alcaldesa socialista de Cúllar, Ana Belén Martínez, "tras quedarse en una ridícula minoría por la salida de IU del gobierno local, que deja al municipio ante un escenario político insostenible".

Así lo ha apuntado en una nota de prensa este jueves el portavoz del PP en este municipio de la comarca de Baza, José Torrente. "El PSOE no puede seguir ni un minuto más al frente del ayuntamiento" del norte de la provincia de Granada.

Según el dirigente 'popular', el PSOE "no puede empeñarse en seguir gobernando sin concejales suficientes" pues "es muy irresponsable para Cúllar". Además, no considera "viable gestionar un municipio con tan sólo cuatro de los once ediles que forman la corporación"

Torrente ha afirmado que "el PP no descarta ningún escenario y reclama dotar a Cúllar de un gobierno con experiencia y capacidad suficiente que afronte los numerosos retos y proyectos que tenemos por delante como pueblo".

"La grave crisis que atraviesa este ayuntamiento es evidente, la alcaldesa no tiene proyecto ni liderazgo, como lo demuestra el hecho de no haber sido capaz no ya de aprobar un presupuesto, sino de presentarlo siquiera tras más de 16 meses gobernando, año y medio de nula gestión".

"El PP ganó las elecciones municipales del pasado 23 de mayo de 2023 con una diferencia de diez puntos con respecto al PSOE", ha explicado José Torrente, que ha lamentado "el nefasto resultado de un pacto de perdedores que ha lastrado el desarrollo de Cúllar".