PP pregunta en el Senado por los planes del Gobierno de España para mejorar el ferrocarril en la provincia de Jaén

JAÉN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador por el PP de Jaén Javier Bermúdez ha registrado tres preguntas en el Senado para conocer los planes del Gobierno de España en cuanto a la mejoras que precisa el ferrocarril en la provincia ante la problemática "tan grave que sufren los jiennenses con la falta de infraestructuras ferroviarias dignas".

Concretamente, Bermúdez ha pedido saber qué actuaciones tiene previstas para desarrollar la conexión Córdoba-Jaén-Granada que el PP defendió en el Parlamento europeo para que junto a la conexión de Jaén con Madrid se incluyesen en el programa de Red Transeuropea y que finalmente, "por la ineficacia del Gobierno de Sánchez estas conexiones ferroviarias no recibirán fondos".

"Nos gustaría saber si el gobierno tiene otra alternativa o va a seguir negando la conexión entre estas tres provincias y perder la financiación de ambas actuaciones con fondos europeos", ha dicho el senado popular.

Ha añadido en un comunicado que incluir esta conexión en la red transeuropea de transportes "permitirá avanzar en la mejora de nuestras conexiones ferroviarias que hasta la fecha son mínimas y de una calidad pésima pues son frecuentes los retrasos y las averías".

También se ha interesado el senador popular en saber cuándo va a adoptar el Gobierno decisiones desde el punto de vista de la gestión ferroviaria que permitan acortar el tiempo de trayecto de los actuales servicios entre Jaén y Madrid.

"Para los jiennenses llegar o volver de la capital de España supone una auténtica odisea, con un viaje que dura más de cuatro horas, siempre y cuando no haya ninguna incidencia, en trenes totalmente obsoletos en los que es frecuente que no funcione la ventilación", ha dicho Bermúdez.

En este punto, ha criticado que el ministro de Fomento, Óscar Puente, "se permita el lujo de decir que el ferrocarril vive el mejor momento con un total descaro y una falta de vergüenza política impresionante pues es conocedor, o debería de serlo, del nefasto servicio del que disponemos los jiennenses".

Bermúdez ha manifestado que "Jaén no puede perder más trenes" y ha abogado por ponerle fin al aislamiento ferroviario que padece la provincia. "He preguntado al Gobierno cuándo va a incrementar los servicios ferroviarios entre Jaén y Córdoba y coordinar estos trayectos con el ave a Madrid, Sevilla o Málaga de forma que los jiennenses tengamos la opción de usar la estación cordobesa como trasbordo en tanto en Jaén no disponemos de alta velocidad", ha dicho el senador.

Asimismo, ha calificado de "urgente" que Sánchez impulse la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Linares y su conexión con Almería para que sea un "gran revulsivo" para la parte oriental de Andalucía tanto para el transporte de viajeros como de mercancías.

El senador ha concluido afirmando que "Jaén tiene muchas posibilidades", pero se necesita un Gobierno de España que "se comprometa con mejorar nuestros servicios ferroviarios".